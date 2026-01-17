圓滿了！春風出車禍撞賓士遭酸肇逃　霸氣親找修車廠：絕對負責到好

記者蔡琛儀／綜合報導

本土天團玖壹壹成員春風昨（16日）行經台74線時，不慎擦撞賓士車，不過對方表示自己處理即可，讓他趕緊去工作，卻有網友酸他肇事逃逸，讓他今天只好發文還原真相，稍早更順利聯繫到對方，讓春風感動直呼：「圓滿了。」

▲春風先前不慎追撞別人。（圖／翻攝春風IG）

春風稍早在IG限時動態公開與賓士車主的對話，他道歉表示不小心擊中對方，且已經安排好維修車行，讓對方星期一可以直接過去，自己都交代好了。賓士車主則安慰春風「小事，緣分，我們公司小朋友都很喜歡你」，更說盼望公司有朝一日能找春風代言，豪爽的春風笑答「當然沒問題」，雙方也說有機會再碰面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

還原事發經過，春風昨日晚間6點多行經台74線，塞車時在閘道不慎碰撞賓士車尾，雙方下車後客氣溝通，他承諾一定替對方弄好車，但他急著去工作，留了電話給車主，對方則要他別擔心，會自行處理，最終雙方也有了好的結果，春風也感動說「天使大哥聯繫我了，圓滿了。」

▲春風與被撞車主和平解決。（圖／翻攝春風IG）

另外有自稱是賓士車主的員工在春風Threads留言，表示今天看新聞才知道春風積極找人，沒想到會引起這麼大風波，希望大家不要造成春風困擾，也說當下只是單純小碰撞，更轉述車主的話，「車子沒有大問題，沒有肇逃跟不能報警的任何疑慮，只是覺得沒有必要造成對方困擾，後續才會沒有聯繫。」