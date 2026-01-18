ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

禾浩辰開車自撞…又遭撞凹保險桿
3生肖馬年走好運
BTS回歸專輯「3圓圈」遭惡意解讀！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

洪詩 李運慶 林志玲 蔣榮宗 莎白 李多慧 張菲 RAIN

李運慶親解「不請看護」質疑！　遭酸洪詩錯嫁了反擊：是你嫁嗎？

記者張筱涵／綜合報導

藝人李運慶與妻子洪詩近日再度捲入輿論風波。起因是李運慶哥哥去年10月在社群平台發文，公開感謝洪詩照顧失智父親的付出，內容被網友翻出後，引發部分聲音質疑「孝道外包」、「將照顧責任轉嫁給弟媳」，相關討論延燒至今。

▲▼洪詩2023年結婚。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

▲李運慶和洪詩2023年結婚。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

隨著爭議擴大，李運慶18日在社群平台留言區親自回應多名網友質疑。面對有網友指控他讓太太承擔照顧壓力，甚至質疑「為何不請看護、自己卻外出拍戲」，李運慶直言：「我從來不在神壇，看護申請也需要時間，動個腦不難，你們在旁邊慢慢看熱鬧吧。」他也強調家屬並非毫無作為，回應「我有（負責），只是你以為」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於部分網友指「請台灣看護並不困難」，李運慶解釋：「一切發生得太快，我們也沒有經驗，現在有一個很好的看護。」當有人質疑是否因經濟因素無法聘請看護時，他則回應：「評論，除非你看得夠多，不然就是隨波逐流了，加油。」並坦言自己已習慣網路上的各種聲音，「知道脆很多haters」。不過，面對涉及太太的尖銳評論，李運慶也曾回嗆：「你可以講觀點，不過錯嫁了，是你嫁嗎？」

▼李運慶一一回應網友。（圖／翻攝自Threads）

▲▼李運慶 洪詩。（圖／翻攝自Threads）▲▼李運慶 洪詩。（圖／翻攝自Threads）

洪詩親自還原照顧過程　否認「丟包」說法

針對外界質疑，洪詩已於18日親自發文說明。她表示，自己從未認為照顧公公是一件「偉大」或「必須被歌頌」的事，而是基於感情與能力範圍內的自然付出，「我相信一定有很多人跟我一樣，會這樣的『愛屋及烏』」。

洪詩也特別澄清外界最具爭議的「把屎把尿」說法，強調實際進行身體清潔、換尿布等工作者是李運慶本人，「我除了幫我公公按摩腳，其他身體擦拭更換尿布，都是運慶在做。」她指出，按摩是因公公臥床與手術後循環不佳，且相關照顧行為包含李運慶與嫂嫂都會分擔。

她進一步詳述公公從輕微失智、摔倒骨折、反覆住院清創，到後續失智惡化的整段照顧歷程，強調期間「運泰與運慶兩兄弟輪流住院照顧、一起處理換藥、輔具租借、看護與長照申請」，並非外界所形容的責任轉嫁。

洪詩直言，網路將公婆家形容成「恐怖家庭」讓她感到不公平，「人生總會遇到困難，但我很幸運有人陪我一起面對困難」。

►詳細報導：洪詩首回應照顧失智公公！還原真相「我不偉大」…大伯感謝文惹議

輿論未歇　事件持續延燒

儘管夫妻雙方皆已出面說明，相關爭議仍在網路上持續發酵。有網友力挺洪詩的付出，也有人質疑李家兄弟的分工與態度。對此，李運慶表示能分辨理性與情緒性評論，「客觀的我看得出來，主觀的這種想什麼自己開心就好」。

這起風波也再度引發社會對於「家庭照顧責任」、「媳婦角色」與「長照制度」的討論，在私人家庭經驗被放上公共輿論場後，如何拿捏界線，仍是外界關注焦點。

▼李運慶哥哥發文。（圖／翻攝自Threads）

▲▼李運慶 洪詩。（圖／翻攝自Threads）▲▼李運慶 洪詩。（圖／翻攝自Threads）▲▼李運慶 洪詩。（圖／翻攝自Threads）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

洪詩李運慶

推薦閱讀

洪詩幫失智公公「把屎把尿」　大伯致謝舊文被翻出…網：值得疼

洪詩幫失智公公「把屎把尿」　大伯致謝舊文被翻出…網：值得疼

21小時前

洪詩首回應照顧失智公公！還原真相「我不偉大」…大伯感謝文惹議

洪詩首回應照顧失智公公！還原真相「我不偉大」…大伯感謝文惹議

4小時前

賀一航兒爆昔家庭裂痕！誤入歧途「遭路人砍12刀」二度命危　見父掉淚轉念

賀一航兒爆昔家庭裂痕！誤入歧途「遭路人砍12刀」二度命危　見父掉淚轉念

1小時前

YTR莎白回美國「兒連3遭外貌攻擊」！　路人摸頭竟笑：好醜

YTR莎白回美國「兒連3遭外貌攻擊」！　路人摸頭竟笑：好醜

18小時前

張菲被拍信義區買甜點！「取貨完5舉動」店家感動：大哥格局真的不一樣

張菲被拍信義區買甜點！「取貨完5舉動」店家感動：大哥格局真的不一樣

1/17 13:03

林志玲與年輕男子現身日本看展　男方身分曝光「是台灣星二代」！

林志玲與年輕男子現身日本看展　男方身分曝光「是台灣星二代」！

18小時前

朱孝天才嗆F3「生日突曬四人合照」！　言承旭公開謝阿信、F3獨漏他

朱孝天才嗆F3「生日突曬四人合照」！　言承旭公開謝阿信、F3獨漏他

5小時前

李多慧台中搭車被認出！暖視訊司機女兒　下車「1舉動」被讚爆

李多慧台中搭車被認出！暖視訊司機女兒　下車「1舉動」被讚爆

17小時前

AV震撼彈！40萬粉正妹饒舌歌手「下海當女優」　性慾太強無處發洩

AV震撼彈！40萬粉正妹饒舌歌手「下海當女優」　性慾太強無處發洩

1/16 19:54

邊荷律憶亡父！首曝「來台首日動人點滴」謝台粉：他現在一定很幸福

邊荷律憶亡父！首曝「來台首日動人點滴」謝台粉：他現在一定很幸福

8小時前

《功夫》「火雲邪神」梁小龍逝世！　友人證實噩耗出殯地點曝光

《功夫》「火雲邪神」梁小龍逝世！　友人證實噩耗出殯地點曝光

31分鐘前

李運慶親解「不請看護」質疑！　遭酸洪詩錯嫁了反擊：是你嫁嗎？

李運慶親解「不請看護」質疑！　遭酸洪詩錯嫁了反擊：是你嫁嗎？

2小時前

熱門影音

費德勒看到ACE球大笑　周杰倫秒喪氣：好糗

費德勒看到ACE球大笑　周杰倫秒喪氣：好糗
金宣虎坐錯位超慌張XD　高允貞一句話全場歡呼

金宣虎坐錯位超慌張XD　高允貞一句話全場歡呼
孫藝真兒子幫媽咪慶生　奶音狂催促：趕快吹蠟燭！

孫藝真兒子幫媽咪慶生　奶音狂催促：趕快吹蠟燭！
薔薔靈堂送別曹西平　曝生前互動：算是他的客人

薔薔靈堂送別曹西平　曝生前互動：算是他的客人
每天都在「許光漢好帥」　李雅英被下禁令XD

每天都在「許光漢好帥」　李雅英被下禁令XD
龍千玉淚憶曹西平　「生生世世繼續結緣」

龍千玉淚憶曹西平　「生生世世繼續結緣」
陶晶瑩曝「李李仁吻戲有隔大拇指」　關穎秒拆穿：他放屁！

陶晶瑩曝「李李仁吻戲有隔大拇指」　關穎秒拆穿：他放屁！
黃嘉千16歲女兒有藝術天分　「目前沒考慮進演藝圈」

黃嘉千16歲女兒有藝術天分　「目前沒考慮進演藝圈」
澄清與民視糾葛「沒說不主持」　胡瓜：盡量用錢污辱我

澄清與民視糾葛「沒說不主持」　胡瓜：盡量用錢污辱我
Rain抵台！黑大衣帥翻　不停揮手打招呼超親民

Rain抵台！黑大衣帥翻　不停揮手打招呼超親民
這個影片沒有全裸畫面　直播主Dory多莉的寫真書

這個影片沒有全裸畫面　直播主Dory多莉的寫真書
曹西平猝逝...楊繡惠不捨　感嘆：能和父母天上團圓了

曹西平猝逝...楊繡惠不捨　感嘆：能和父母天上團圓了
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

看更多

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

即時新聞

剛剛
剛剛
1分鐘前0

釋小龍疑酒駕遭抓包！　隱婚4年「私約女友人」叫代駕離開全被拍

7分鐘前0

胡瓜坐鎮《綜藝大集合》屹立不搖！收視開紅盤「衝破4」　主持群感性道謝

31分鐘前86

《功夫》「火雲邪神」梁小龍逝世！　友人證實噩耗出殯地點曝光

33分鐘前0

74歲《沙丘》男星才剛拿金球獎　睽違28年再奪「歐洲影帝」喜發聲

42分鐘前0

朴娜勑「多案併罰恐入獄」　律師解析5大指控：藥物與傷害是致命傷

1小時前20

蘇打綠龔鈺祺驚喜合體雞丁！　曝光驚人巧合：全身起雞皮疙瘩

1小時前0

嬰兒深夜淋雨「哭到撕心裂肺」！陸女星怒揭短劇內幕…劇組拒換假人

1小時前108

賀一航兒爆昔家庭裂痕！誤入歧途「遭路人砍12刀」二度命危　見父掉淚轉念

2小時前20

王鶴棣合體趙露思「爆3點切割《蒼蘭訣》」！　虞書欣CP粉火大開戰

2小時前64

李運慶親解「不請看護」質疑！　遭酸洪詩錯嫁了反擊：是你嫁嗎？

讀者迴響

熱門新聞

  1. 洪詩幫失智公公「把屎把尿」大伯致謝舊文被翻出
    21小時前5614
  2. 洪詩首回應照顧失智公公！還原真相「我不偉大」
    4小時前268
  3. 賀一航兒爆昔家庭裂痕！
    1小時前208
  4. YTR莎白回美「兒連3遭外貌攻擊」！路人竟笑：好醜
    18小時前2416
  5. 張菲被拍信義區買甜點！
    1/17 13:036610
  6. 林志玲與年輕男子現身日本看展　男方身分曝光
    18小時前107
  7. 朱孝天才嗆F3「生日突曬四人合照」！
    5小時前145
  8. 李多慧台中搭車被認出！下車「1舉動」被讚爆
    17小時前6441
  9. AV震撼彈！40萬粉女饒舌歌手下海當女優
    1/16 19:544212
  10. 邊荷律憶亡父！首曝「來台首日動人點滴」謝台粉
    8小時前10
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合