李運慶親解「不請看護」質疑！　遭酸洪詩錯嫁了反擊：是你嫁嗎？

記者張筱涵／綜合報導

藝人李運慶與妻子洪詩近日再度捲入輿論風波。起因是李運慶哥哥去年10月在社群平台發文，公開感謝洪詩照顧失智父親的付出，內容被網友翻出後，引發部分聲音質疑「孝道外包」、「將照顧責任轉嫁給弟媳」，相關討論延燒至今。

▲李運慶和洪詩2023年結婚。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）



隨著爭議擴大，李運慶18日在社群平台留言區親自回應多名網友質疑。面對有網友指控他讓太太承擔照顧壓力，甚至質疑「為何不請看護、自己卻外出拍戲」，李運慶直言：「我從來不在神壇，看護申請也需要時間，動個腦不難，你們在旁邊慢慢看熱鬧吧。」他也強調家屬並非毫無作為，回應「我有（負責），只是你以為」。

對於部分網友指「請台灣看護並不困難」，李運慶解釋：「一切發生得太快，我們也沒有經驗，現在有一個很好的看護。」當有人質疑是否因經濟因素無法聘請看護時，他則回應：「評論，除非你看得夠多，不然就是隨波逐流了，加油。」並坦言自己已習慣網路上的各種聲音，「知道脆很多haters」。不過，面對涉及太太的尖銳評論，李運慶也曾回嗆：「你可以講觀點，不過錯嫁了，是你嫁嗎？」

▼李運慶一一回應網友。（圖／翻攝自Threads）



洪詩親自還原照顧過程 否認「丟包」說法

針對外界質疑，洪詩已於18日親自發文說明。她表示，自己從未認為照顧公公是一件「偉大」或「必須被歌頌」的事，而是基於感情與能力範圍內的自然付出，「我相信一定有很多人跟我一樣，會這樣的『愛屋及烏』」。

洪詩也特別澄清外界最具爭議的「把屎把尿」說法，強調實際進行身體清潔、換尿布等工作者是李運慶本人，「我除了幫我公公按摩腳，其他身體擦拭更換尿布，都是運慶在做。」她指出，按摩是因公公臥床與手術後循環不佳，且相關照顧行為包含李運慶與嫂嫂都會分擔。

她進一步詳述公公從輕微失智、摔倒骨折、反覆住院清創，到後續失智惡化的整段照顧歷程，強調期間「運泰與運慶兩兄弟輪流住院照顧、一起處理換藥、輔具租借、看護與長照申請」，並非外界所形容的責任轉嫁。

洪詩直言，網路將公婆家形容成「恐怖家庭」讓她感到不公平，「人生總會遇到困難，但我很幸運有人陪我一起面對困難」。

輿論未歇 事件持續延燒

儘管夫妻雙方皆已出面說明，相關爭議仍在網路上持續發酵。有網友力挺洪詩的付出，也有人質疑李家兄弟的分工與態度。對此，李運慶表示能分辨理性與情緒性評論，「客觀的我看得出來，主觀的這種想什麼自己開心就好」。

這起風波也再度引發社會對於「家庭照顧責任」、「媳婦角色」與「長照制度」的討論，在私人家庭經驗被放上公共輿論場後，如何拿捏界線，仍是外界關注焦點。

▼李運慶哥哥發文。（圖／翻攝自Threads）

