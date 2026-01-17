林志玲與年輕男子現身日本看展　男方身分曝光「是台灣星二代」！

記者蔡琛儀／台北報導

音樂人蔣榮宗為富邦美術館2026年全新展覽量身打造、致敬藝術大師米羅、考爾德與賈科梅蒂的原創音樂，今（17日）正式於各大數位平台上架。身為富邦美術館「年度合作音樂家」，蔣榮宗近年在音樂與藝術跨界領域表現亮眼，更因多次與「第一名模」林志玲因藝術結緣、合作相遇，引發粉絲關注，兩人甚至還是同一天生日，巧合緣分成為話題。

▲ 蔣榮宗與林志玲 。（圖／ZONG MUSIC 榮宗蔣音樂國際公司提供）

談及與林志玲的緣分，蔣榮宗透露，兩人最初於富邦美術館開館典禮後相遇，因展覽音樂聊起創作心境，距離瞬間拉近，更意外發現是同日生日。他也分享曾與林志玲一同於日本看展、合作錄製展覽語音導覽，直言藝術家名字唸起來像在饒舌，卻也為聲音創作留下難忘回憶。

蔣榮宗是音樂人蔣三省之子，卻早已走出屬於自己的創作道路。他自美國南加大取得電影配樂碩士返台後，接連為三金典禮、李安紀錄片操刀配樂，更成為少數受邀的美國葛萊美導師。近年創作力全開，陸續推出《台北101演奏專輯》、《宇宙大冒險》，以及多張與富邦美術館合作的展覽原創音樂作品，產量與質感兼具。

目前蔣榮宗同步進行多項重量級計畫，包含多張與富邦美術館合作的原創音樂專輯，同時投入2026台灣燈會及臺南國家美術館沉浸式展覽的音樂創作，持續拓展藝術與聲音的多元可能。