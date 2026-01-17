ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

向華強遭親信盜名詐40億！
3點判斷對方是否真的動心了
春風撞賓士遭酸肇逃「圓滿解決」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

保劍鋒 黃慧頤 吳承煥 曾莞婷 Lulu 崔正元 梁云菲 鄧莎

林志玲與年輕男子現身日本看展　男方身分曝光「是台灣星二代」！

記者蔡琛儀／台北報導

音樂人蔣榮宗為富邦美術館2026年全新展覽量身打造、致敬藝術大師米羅、考爾德與賈科梅蒂的原創音樂，今（17日）正式於各大數位平台上架。身為富邦美術館「年度合作音樂家」，蔣榮宗近年在音樂與藝術跨界領域表現亮眼，更因多次與「第一名模」林志玲因藝術結緣、合作相遇，引發粉絲關注，兩人甚至還是同一天生日，巧合緣分成為話題。

▲▼ 蔣榮宗、林志玲 。（圖／ZONG MUSIC 榮宗蔣音樂國際公司提供）

▲ 蔣榮宗與林志玲 。（圖／ZONG MUSIC 榮宗蔣音樂國際公司提供）

談及與林志玲的緣分，蔣榮宗透露，兩人最初於富邦美術館開館典禮後相遇，因展覽音樂聊起創作心境，距離瞬間拉近，更意外發現是同日生日。他也分享曾與林志玲一同於日本看展、合作錄製展覽語音導覽，直言藝術家名字唸起來像在饒舌，卻也為聲音創作留下難忘回憶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔣榮宗是音樂人蔣三省之子，卻早已走出屬於自己的創作道路。他自美國南加大取得電影配樂碩士返台後，接連為三金典禮、李安紀錄片操刀配樂，更成為少數受邀的美國葛萊美導師。近年創作力全開，陸續推出《台北101演奏專輯》、《宇宙大冒險》，以及多張與富邦美術館合作的展覽原創音樂作品，產量與質感兼具。

目前蔣榮宗同步進行多項重量級計畫，包含多張與富邦美術館合作的原創音樂專輯，同時投入2026台灣燈會及臺南國家美術館沉浸式展覽的音樂創作，持續拓展藝術與聲音的多元可能。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

林志玲蔣榮宗

推薦閱讀

華碩尾牙「台下員工寫錯A-Lin名字」！天后當場糾正 真實反應全被目睹

華碩尾牙「台下員工寫錯A-Lin名字」！天后當場糾正 真實反應全被目睹

14小時前

春風台74線出車禍！A到賓士「大哥反應讓他超愧疚」急PO車牌照尋人

春風台74線出車禍！A到賓士「大哥反應讓他超愧疚」急PO車牌照尋人

14小時前

AV震撼彈！40萬粉正妹饒舌歌手「下海當女優」　性慾太強無處發洩

AV震撼彈！40萬粉正妹饒舌歌手「下海當女優」　性慾太強無處發洩

1/16 19:54

洪詩幫失智公公「把屎把尿」　大伯致謝舊文被翻出…網：值得疼

洪詩幫失智公公「把屎把尿」　大伯致謝舊文被翻出…網：值得疼

5小時前

張菲被拍信義區買甜點！「取貨完5舉動」店家感動：大哥格局真的不一樣

張菲被拍信義區買甜點！「取貨完5舉動」店家感動：大哥格局真的不一樣

11小時前

剛被爆19年婚變！A-Lin聽《I'm Sorry》難過哭了：抱歉曾那麼愛你

剛被爆19年婚變！A-Lin聽《I'm Sorry》難過哭了：抱歉曾那麼愛你

12小時前

韓星消失6年認：頸椎摔傷癱瘓　轉戰直播奪冠「刻意藏輪椅」引鼻酸

韓星消失6年認：頸椎摔傷癱瘓　轉戰直播奪冠「刻意藏輪椅」引鼻酸

1/16 19:32

曾莞婷失去伴娘角色原因曝　跟Lulu在韓街頭相擁痛哭

曾莞婷失去伴娘角色原因曝　跟Lulu在韓街頭相擁痛哭

1/16 16:45

《一簾幽夢》男星遭爆出軌又隱婚！　女演員曬蜜月泳裝照：不再退讓

《一簾幽夢》男星遭爆出軌又隱婚！　女演員曬蜜月泳裝照：不再退讓

1/16 23:52

唐從聖遭徐乃麟飆罵竟有內幕　被嗆全家死光女兒把同學踹飛

唐從聖遭徐乃麟飆罵竟有內幕　被嗆全家死光女兒把同學踹飛

9小時前

Dory多莉全透明見粉絲　寫真太火辣害警察找上門

Dory多莉全透明見粉絲　寫真太火辣害警察找上門

9小時前

洪榮宏高雄開唱「超大咖來賓隱身觀眾席」　鏡頭一照...全場暴動了

洪榮宏高雄開唱「超大咖來賓隱身觀眾席」　鏡頭一照...全場暴動了

5小時前

熱門影音

金宣虎坐錯位超慌張XD　高允貞一句話全場歡呼

金宣虎坐錯位超慌張XD　高允貞一句話全場歡呼
費德勒看到ACE球大笑　周杰倫秒喪氣：好糗

費德勒看到ACE球大笑　周杰倫秒喪氣：好糗
孫藝真兒子幫媽咪慶生　奶音狂催促：趕快吹蠟燭！

孫藝真兒子幫媽咪慶生　奶音狂催促：趕快吹蠟燭！
薔薔靈堂送別曹西平　曝生前互動：算是他的客人

薔薔靈堂送別曹西平　曝生前互動：算是他的客人
每天都在「許光漢好帥」　李雅英被下禁令XD

每天都在「許光漢好帥」　李雅英被下禁令XD
龍千玉淚憶曹西平　「生生世世繼續結緣」

龍千玉淚憶曹西平　「生生世世繼續結緣」
陶晶瑩曝「李李仁吻戲有隔大拇指」　關穎秒拆穿：他放屁！

陶晶瑩曝「李李仁吻戲有隔大拇指」　關穎秒拆穿：他放屁！
黃嘉千16歲女兒有藝術天分　「目前沒考慮進演藝圈」

黃嘉千16歲女兒有藝術天分　「目前沒考慮進演藝圈」
澄清與民視糾葛「沒說不主持」　胡瓜：盡量用錢污辱我

澄清與民視糾葛「沒說不主持」　胡瓜：盡量用錢污辱我
Rain抵台！黑大衣帥翻　不停揮手打招呼超親民

Rain抵台！黑大衣帥翻　不停揮手打招呼超親民
這個影片沒有全裸畫面　直播主Dory多莉的寫真書

這個影片沒有全裸畫面　直播主Dory多莉的寫真書
曹西平猝逝...楊繡惠不捨　感嘆：能和父母天上團圓了

曹西平猝逝...楊繡惠不捨　感嘆：能和父母天上團圓了
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

看更多

【空中凶器】高空吊鋼板「只放1三角錐」　無人交管...人車驚險穿越

即時新聞

剛剛
剛剛
43分鐘前314

李多慧台中搭車被認出！暖視訊司機女兒　下車「1舉動」被讚爆

1小時前75

YTR莎白回美國「兒連3遭外貌攻擊」！　路人摸頭竟笑：好醜

1小時前45

林志玲與年輕男子現身日本看展　男方身分曝光「是台灣星二代」！

2小時前0

蘇晏霈「性感障礙」 吳東諺放閃白家綺「從來沒把妳當老師」

2小時前3

向華強遭親信盜名詐40億！　痛揭5年龐氏騙局：莫交偽君子

3小時前70

直擊／RAIN唱一半突喊卡！　把粉絲抓上台：為什麼不跳...下一秒傻眼

3小時前0

嚴八笑稱「都在騙小孩挑戰災難任務」 三條魚呼籲災難不會分小孩大人

3小時前30

圓滿了！春風出車禍撞賓士遭酸肇逃　霸氣親找修車廠：絕對負責到好

3小時前102

直擊／43歲你敢信？　RAIN睽違20年降臨台北「超狂巨肌全脫了」

3小時前20

《黑白大廚》女神主廚學料理「遭父砸菸灰缸」　帶5800元離家出走

讀者迴響

熱門新聞

  1. 華碩尾牙「台下員工寫錯A-Lin名字」
    14小時前327
  2. 春風台74線出車禍！
    14小時前4823
  3. AV震撼彈！40萬粉女饒舌歌手下海當女優
    1/16 19:544212
  4. 洪詩幫失智公公「把屎把尿」大伯致謝舊文被翻出
    5小時前5412
  5. 張菲被拍信義區買甜點！
    11小時前6610
  6. A-Lin聽《I'm Sorry》難過哭了
    12小時前148
  7. 韓星消失6年認：頸椎摔傷癱瘓　「刻意藏輪椅」引鼻酸
    1/16 19:32184
  8. 曾莞婷失去伴娘角色跟Lulu在韓國相擁痛哭
    1/16 16:458
  9. 《一簾幽夢》男星遭爆出軌又隱婚！女演員曬蜜月泳裝照
    1/16 23:52129
  10. 唐從聖遭徐乃麟飆罵竟有內幕女被嗆全家死光
    9小時前1826
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合