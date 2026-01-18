朴寶劍2月旋風來台！簽售會「一個帳號限購三本」　寵粉條款被讚爆

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣演員朴寶劍2025年底前往高雄參與AAA頒獎典禮盛事，相隔不到2個月，他即將在2月15日以簽售會的形式來到台北，特別的是，遊戲規則與以往不太相同，過去主辦單位通常不會限制粉絲購買上限，但這次卻限購「一個帳號只能買三本」，令粉絲猜測此項規定與朴寶劍向來節儉美德有關，不希望粉絲花太多錢，這項規定因此被讚爆。

▲朴寶劍2月旋風來台。（圖／翻攝自微樂客臉書）



朴寶劍即將在2月15日以簽售會的形式來到台北，這次是為了2026年推出的年曆來台簽售，自1月16日起到19日購買月曆的人，則有機會抽籤入內參與活動，中獎名單預計在1月23日公布於官網，得獎者的福利包含1對1面對面簽售、全體大合照以及抽出10位獲得簽名拍立得。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼朴寶劍簽售會「一個帳號限購三本」，寵粉條款被讚爆。（圖／翻攝自微樂客臉書）



特別的是，據了解，朴寶劍月曆並非無上限購買，不希望粉絲花冤枉錢。由於過去韓星簽售會有不成文規定，通常買的數量越多的人、中獎機率越高，此次卻一個帳號限購3本，這項規定立刻掀起熱烈討論，粉絲讚爆「感受到滿滿真心」。

此外，朴寶劍更透過影片與台灣粉絲問候，「嗨，在台北的一生朋友們，大家好，我是朴寶劍，想到即將在二月和一生朋友們見面，已經感到非常心動了呢，希望大家也是一樣的心情，我們二月見！」