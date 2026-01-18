BTS回歸專輯「3個圓圈」遭惡意解讀！柾國、Winter再捲情侶刺青爭議

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣團體BTS（防彈少年團）於2025年全員退伍，團體在元旦當天，官方IG帳號突然清空貼文，就連X（前推特）也大量刪除文章，並刪掉網站上的條幅欄位，緊接著官方證實，他們預計在3月20日回歸，被視為「王者歸來」，全球粉絲躁動不已。然而，他們近日剛公開新專輯靈感，柾國參與設計卻也意外躺槍，三個圓圈被惡意解讀與緋聞女友Winter有關，遭質疑公費戀愛，掀起韓網熱議。

柾國、Winter再捲情侶刺青爭議。



BTS（防彈少年團）近日剛公開新專輯靈感，他們以韓國民謠〈阿里郎〉為設計理念，專輯logo採紅色3個圓圈，並用韓文初聲寫下符號「ㅇ、ㄹ、ㄹ」，三個符號分別代表阿里郎三個發音，獲得稱讚將韓國文化發揚光大。

怎料，由於柾國有參與設計理念，卻意外躺槍，三個圓圈被惡意解讀與緋聞女友Winter的狗狗刺青有關，甚至有粉絲把圓圈重新P圖成三隻狗狗，遭到酸民諷刺「公費戀愛」、「利用專輯放閃」，掀起韓網議論紛紛。

BTS回歸專輯「3個圓圈」遭惡意解讀。



事實上，自從柾國、Winter爆出同款情侶刺青後，兩位藝人都吃了不少苦，先是Winter出席年末紅毯時，遭到台下觀眾差別待遇，粉絲刻意不為她尖叫，台下一片寂靜，場面相當尷尬。柾國方面也不好過，歌迷抗議聲浪滿滿，但公司至今沒有正面回應兩人的緋聞，使得爭議難以消停。