45歲懷第三胎！金老佛爺曝「高齡懷孕」心碎轉折：寶寶離開我了

記者張筱涵／綜合報導

金老佛爺17日於社群平台發表一篇長文，首度公開自己在去年經歷流產的過程，內容提及身體變化、懷孕與失去孩子的心境轉折。她在文中坦言，這是一篇「很私人的文字，關於失去、關於身體、也關於身為母親的脆弱」，並提醒讀者，若此刻不適合閱讀，「請溫柔地跳過」。

外送稿用　▲▼金老佛爺。（圖／翻攝自Instagram／kimlafayette）

▲金老佛爺結婚13年。（圖／翻攝自Instagram／kimlafayette）

身體異狀誤以為更年期　驗孕後才發現再度懷孕

金老佛爺表示，自己是在2025年10月底察覺身體異狀，「吃不下、忽冷忽熱」，一度以為是更年期或即將停經，內心雖刻意表現輕鬆，實際上卻相當慌亂，「我不知道該怎麼面對『停經』這件事，所以選擇一直逃避。」

在身旁友人多次建議下，她才選擇驗孕。對於結果，她直言：「當我知道自己懷孕時，我其實不敢相信。」隨即前往婦產科檢查，醫師告知她已懷孕約6週，並叮囑好好養胎，待第8週即可領取孕婦手冊。

45歲再當母親的不安　人生計畫一夕重來

然而，等待期間她的內心並未因此平靜。金老佛爺透露，自己已45歲，已育有2個孩子，但當第三次懷孕真的發生時，「過去的經驗彷彿全部消失，腦袋一片空白」，對於人生計畫、年紀是否影響胎兒、該如何向孩子們說明，心中充滿疑問與不安。

她也反覆自問：「老天爺，是不是還希望我繼續在這個世界好好當一個母親？」等待第8週檢查的那段時間，她形容自己「半信半疑、懷疑人生、疲倦不堪，像個廢人一樣過著每一天」。

準備領孕婦手冊卻迎噩耗　醫師告知「看不到心跳」

直到11月中旬，準備領取孕婦手冊當天，醫師檢查後卻沉默片刻，接著告知「看不到胎兒的心跳」，她當場崩潰大哭，經轉往大醫院以不同儀器再次檢查，結果仍未改變，「寶寶離開我了。」

失去孩子後，金老佛爺不斷將責怪指向自己，「是不是我不夠好？是不是我年紀太大，成了寶寶的負擔？」甚至一度認為自己是「沒有資格的媽媽」。醫師建議她不要立刻進行手術，讓身體自然啟動恢復。

外送稿用　▲▼金老佛爺。（圖／翻攝自Instagram／kimlafayette）

▲金老佛爺拍下超音波照和驗孕棒，記錄懷中寶寶。（圖／翻攝自Instagram／kimlafayette）

獨自承受如同生產的過程　對孩子說無數次對不起

接下來的一個月，金老佛爺幾乎每天夢見寶寶仍在肚子裡。直到12月底某個凌晨，身體出現劇烈疼痛並破水，她在沒有醫師陪伴的情況下，經歷如同生產般的過程。她形容那一刻「那種感覺很恐怖」，卻更捨不得孩子，「我在心裡說了無數次對不起，對不起，我不夠好，讓你見不到這個世界的光。」

「你沒有做錯」　寫下故事盼療癒更多人

金老佛爺提到，如果孩子仍在肚中，當天正好滿4個月，因此選擇寫下這段文字。她表示，這篇文章不是為了悲傷，而是想對曾經或正在經歷相同故事的女性說一句：「你沒有做錯，妳已經很努力了。」她也寫道：「有些生命，只是短暫來到我們身邊，提醒我們，我們有多麼會愛。」並鼓勵讀者慢慢恢復呼吸、重新相信未來，「向前走，不是背叛失去，而是帶著這份愛，繼續活下去。」

貼文曝光後，引來不少藝人與粉絲留言安慰。黃小柔留言表示：「妳沒有錯，只是寶寶短暫的陪伴妳一點時間。」吳速玲、可藍也紛紛送上擁抱與祝福，為她打氣。

金老佛爺最後感謝所有閱讀與關心的人，並寫下：「也感謝上帝短暫的時間讓我感到生命的可貴。」

洪詩幫失智公公「把屎把尿」　大伯致謝舊文被翻出…網：值得疼

21小時前

洪詩幫失智公公「把屎把尿」　大伯致謝舊文被翻出…網：值得疼

21小時前

洪詩首回應照顧失智公公！還原真相「我不偉大」…大伯感謝文惹議

4小時前

洪詩首回應照顧失智公公！還原真相「我不偉大」…大伯感謝文惹議

4小時前

賀一航兒爆昔家庭裂痕！誤入歧途「遭路人砍12刀」二度命危　見父掉淚轉念

1小時前

賀一航兒爆昔家庭裂痕！誤入歧途「遭路人砍12刀」二度命危　見父掉淚轉念

1小時前

YTR莎白回美國「兒連3遭外貌攻擊」！　路人摸頭竟笑：好醜

18小時前

YTR莎白回美國「兒連3遭外貌攻擊」！　路人摸頭竟笑：好醜

18小時前

張菲被拍信義區買甜點！「取貨完5舉動」店家感動：大哥格局真的不一樣

1/17 13:03

張菲被拍信義區買甜點！「取貨完5舉動」店家感動：大哥格局真的不一樣

1/17 13:03

林志玲與年輕男子現身日本看展　男方身分曝光「是台灣星二代」！

18小時前

林志玲與年輕男子現身日本看展　男方身分曝光「是台灣星二代」！

18小時前

朱孝天才嗆F3「生日突曬四人合照」！　言承旭公開謝阿信、F3獨漏他

5小時前

朱孝天才嗆F3「生日突曬四人合照」！　言承旭公開謝阿信、F3獨漏他

5小時前

李多慧台中搭車被認出！暖視訊司機女兒　下車「1舉動」被讚爆

17小時前

李多慧台中搭車被認出！暖視訊司機女兒　下車「1舉動」被讚爆

17小時前

AV震撼彈！40萬粉正妹饒舌歌手「下海當女優」　性慾太強無處發洩

1/16 19:54

AV震撼彈！40萬粉正妹饒舌歌手「下海當女優」　性慾太強無處發洩

1/16 19:54

邊荷律憶亡父！首曝「來台首日動人點滴」謝台粉：他現在一定很幸福

8小時前

邊荷律憶亡父！首曝「來台首日動人點滴」謝台粉：他現在一定很幸福

8小時前

《功夫》「火雲邪神」梁小龍逝世！　友人證實噩耗出殯地點曝光

31分鐘前

《功夫》「火雲邪神」梁小龍逝世！　友人證實噩耗出殯地點曝光

31分鐘前

李運慶親解「不請看護」質疑！　遭酸洪詩錯嫁了反擊：是你嫁嗎？

2小時前

李運慶親解「不請看護」質疑！　遭酸洪詩錯嫁了反擊：是你嫁嗎？

2小時前

費德勒看到ACE球大笑　周杰倫秒喪氣：好糗

費德勒看到ACE球大笑　周杰倫秒喪氣：好糗
金宣虎坐錯位超慌張XD　高允貞一句話全場歡呼

金宣虎坐錯位超慌張XD　高允貞一句話全場歡呼
孫藝真兒子幫媽咪慶生　奶音狂催促：趕快吹蠟燭！

孫藝真兒子幫媽咪慶生　奶音狂催促：趕快吹蠟燭！
薔薔靈堂送別曹西平　曝生前互動：算是他的客人

薔薔靈堂送別曹西平　曝生前互動：算是他的客人
每天都在「許光漢好帥」　李雅英被下禁令XD

每天都在「許光漢好帥」　李雅英被下禁令XD
龍千玉淚憶曹西平　「生生世世繼續結緣」

龍千玉淚憶曹西平　「生生世世繼續結緣」
陶晶瑩曝「李李仁吻戲有隔大拇指」　關穎秒拆穿：他放屁！

陶晶瑩曝「李李仁吻戲有隔大拇指」　關穎秒拆穿：他放屁！
黃嘉千16歲女兒有藝術天分　「目前沒考慮進演藝圈」

黃嘉千16歲女兒有藝術天分　「目前沒考慮進演藝圈」
澄清與民視糾葛「沒說不主持」　胡瓜：盡量用錢污辱我

澄清與民視糾葛「沒說不主持」　胡瓜：盡量用錢污辱我
Rain抵台！黑大衣帥翻　不停揮手打招呼超親民

Rain抵台！黑大衣帥翻　不停揮手打招呼超親民
這個影片沒有全裸畫面　直播主Dory多莉的寫真書

這個影片沒有全裸畫面　直播主Dory多莉的寫真書
曹西平猝逝...楊繡惠不捨　感嘆：能和父母天上團圓了

曹西平猝逝...楊繡惠不捨　感嘆：能和父母天上團圓了
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

【真山道猴】猴群集體竄出衝路中　機車女騎士急閃自摔

剛剛

剛剛
剛剛
7分鐘前0

胡瓜坐鎮《綜藝大集合》屹立不搖！收視開紅盤「衝破4」　主持群感性道謝

31分鐘前

31分鐘前86

《功夫》「火雲邪神」梁小龍逝世！　友人證實噩耗出殯地點曝光

33分鐘前

33分鐘前0

74歲《沙丘》男星才剛拿金球獎　睽違28年再奪「歐洲影帝」喜發聲

42分鐘前

42分鐘前0

朴娜勑「多案併罰恐入獄」　律師解析5大指控：藥物與傷害是致命傷

1小時前

1小時前20

蘇打綠龔鈺祺驚喜合體雞丁！　曝光驚人巧合：全身起雞皮疙瘩

1小時前

1小時前0

嬰兒深夜淋雨「哭到撕心裂肺」！陸女星怒揭短劇內幕…劇組拒換假人

1小時前

1小時前108

賀一航兒爆昔家庭裂痕！誤入歧途「遭路人砍12刀」二度命危　見父掉淚轉念

2小時前

2小時前20

王鶴棣合體趙露思「爆3點切割《蒼蘭訣》」！　虞書欣CP粉火大開戰

2小時前

2小時前64

李運慶親解「不請看護」質疑！　遭酸洪詩錯嫁了反擊：是你嫁嗎？

2小時前

2小時前0

BTS回歸專輯「3個圓圈」遭惡意解讀！柾國、Winter再捲情侶刺青爭議

  洪詩幫失智公公「把屎把尿」大伯致謝舊文被翻出

21小時前
    21小時前5614
  洪詩首回應照顧失智公公！還原真相「我不偉大」

4小時前
    4小時前268
  賀一航兒爆昔家庭裂痕！

1小時前
    1小時前208
  YTR莎白回美「兒連3遭外貌攻擊」！路人竟笑：好醜

18小時前
    18小時前2416
  5. 張菲被拍信義區買甜點！
    1/17 13:036610
  林志玲與年輕男子現身日本看展　男方身分曝光

18小時前
    18小時前107
  朱孝天才嗆F3「生日突曬四人合照」！

5小時前
    5小時前145
  李多慧台中搭車被認出！下車「1舉動」被讚爆

17小時前
    17小時前6441
  AV震撼彈！40萬粉女饒舌歌手下海當女優

1/16 19:54
    1/16 19:544212
  邊荷律憶亡父！首曝「來台首日動人點滴」謝台粉

8小時前
    8小時前10
