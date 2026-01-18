45歲懷第三胎！金老佛爺曝「高齡懷孕」心碎轉折：寶寶離開我了

記者張筱涵／綜合報導

金老佛爺17日於社群平台發表一篇長文，首度公開自己在去年經歷流產的過程，內容提及身體變化、懷孕與失去孩子的心境轉折。她在文中坦言，這是一篇「很私人的文字，關於失去、關於身體、也關於身為母親的脆弱」，並提醒讀者，若此刻不適合閱讀，「請溫柔地跳過」。

▲金老佛爺結婚13年。（圖／翻攝自Instagram／kimlafayette）



身體異狀誤以為更年期 驗孕後才發現再度懷孕

[廣告]請繼續往下閱讀...

金老佛爺表示，自己是在2025年10月底察覺身體異狀，「吃不下、忽冷忽熱」，一度以為是更年期或即將停經，內心雖刻意表現輕鬆，實際上卻相當慌亂，「我不知道該怎麼面對『停經』這件事，所以選擇一直逃避。」

在身旁友人多次建議下，她才選擇驗孕。對於結果，她直言：「當我知道自己懷孕時，我其實不敢相信。」隨即前往婦產科檢查，醫師告知她已懷孕約6週，並叮囑好好養胎，待第8週即可領取孕婦手冊。

45歲再當母親的不安 人生計畫一夕重來

然而，等待期間她的內心並未因此平靜。金老佛爺透露，自己已45歲，已育有2個孩子，但當第三次懷孕真的發生時，「過去的經驗彷彿全部消失，腦袋一片空白」，對於人生計畫、年紀是否影響胎兒、該如何向孩子們說明，心中充滿疑問與不安。

她也反覆自問：「老天爺，是不是還希望我繼續在這個世界好好當一個母親？」等待第8週檢查的那段時間，她形容自己「半信半疑、懷疑人生、疲倦不堪，像個廢人一樣過著每一天」。

準備領孕婦手冊卻迎噩耗 醫師告知「看不到心跳」

直到11月中旬，準備領取孕婦手冊當天，醫師檢查後卻沉默片刻，接著告知「看不到胎兒的心跳」，她當場崩潰大哭，經轉往大醫院以不同儀器再次檢查，結果仍未改變，「寶寶離開我了。」

失去孩子後，金老佛爺不斷將責怪指向自己，「是不是我不夠好？是不是我年紀太大，成了寶寶的負擔？」甚至一度認為自己是「沒有資格的媽媽」。醫師建議她不要立刻進行手術，讓身體自然啟動恢復。

▲金老佛爺拍下超音波照和驗孕棒，記錄懷中寶寶。（圖／翻攝自Instagram／kimlafayette）



獨自承受如同生產的過程 對孩子說無數次對不起

接下來的一個月，金老佛爺幾乎每天夢見寶寶仍在肚子裡。直到12月底某個凌晨，身體出現劇烈疼痛並破水，她在沒有醫師陪伴的情況下，經歷如同生產般的過程。她形容那一刻「那種感覺很恐怖」，卻更捨不得孩子，「我在心裡說了無數次對不起，對不起，我不夠好，讓你見不到這個世界的光。」

「你沒有做錯」 寫下故事盼療癒更多人

金老佛爺提到，如果孩子仍在肚中，當天正好滿4個月，因此選擇寫下這段文字。她表示，這篇文章不是為了悲傷，而是想對曾經或正在經歷相同故事的女性說一句：「你沒有做錯，妳已經很努力了。」她也寫道：「有些生命，只是短暫來到我們身邊，提醒我們，我們有多麼會愛。」並鼓勵讀者慢慢恢復呼吸、重新相信未來，「向前走，不是背叛失去，而是帶著這份愛，繼續活下去。」

貼文曝光後，引來不少藝人與粉絲留言安慰。黃小柔留言表示：「妳沒有錯，只是寶寶短暫的陪伴妳一點時間。」吳速玲、可藍也紛紛送上擁抱與祝福，為她打氣。

金老佛爺最後感謝所有閱讀與關心的人，並寫下：「也感謝上帝短暫的時間讓我感到生命的可貴。」