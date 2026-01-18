濱崎步上海演出遭取消「氣2個月再發聲」！　霸氣PO彩排照：生涯最棒演出

記者田暐瑋／綜合報導

日本歌壇天后濱崎步去年11月29日原定在上海舉行演唱會，卻臨時遭大陸主辦方取消，最後仍在無觀眾的情況下，完成了演出，消息引發國際關注。事隔近2個月，她再度提起此事，並PO出當天的彩排舞台照，直言：「為什麼會變成這樣，我也不知道。」

濱崎步在演出取消後，多次直率發表看法，17日再度PO出當時的無人演唱會影片，霸氣表示：「什麼是謊言，什麼是原因，為什麼會變成這樣，我已經不打算再討論這些話題了。因為我也不知道。我所知道的，只有自己親眼所見、內心感受到的事情而已。那就是，當時在場的每一個人都沒有放棄舞台。」

▲濱崎步霸氣發聲。（圖／翻攝自濱崎步IG）



濱崎步對演出過程中所做的努力感到驕傲，而對於工作人員及舞者即使在這樣的遭遇下，仍用盡全力和熱情做好每一個環節，感動說：「因為在那個場合的每個人都沒有放棄舞台，這個開場看起來只是排練嗎？並肩努力的所有工作人員，如果不怕被誤解地說，這場表演是我演藝生涯中數一數二的最佳演出，至今依然這麼認為。」

此事引起了網友的熱烈討論，許多人對濱崎步的勇敢表態表示支持，並對她在艱難環境下仍堅持演出的精神讚譽有加，也認為她是在用自己的方法挺身對抗，「步姐真的還在氣」、「她氣這麼久真的是當歌迷25年第一次看到」。

