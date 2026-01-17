向華強遭親信盜名詐40億！　痛揭5年龐氏騙局：莫交偽君子

記者蔡宜芳／綜合報導

香港影視大亨向華強近日在影片中罕見談及慘痛經歷，透露自己曾最信任的「左膀右臂」，竟在他身邊潛伏五年，利用管理澳門財務的職權，在外大肆詐騙高達港幣10億元（約新台幣40.9億元），讓他痛心直說：「寧交真小人，莫交偽君子。」

▲向華強的影視事業版圖相當龐大。（圖／翻攝自微博／向太Tiffany陳嵐）

向華強表示，該名員工拿著公司的單據，對外聲稱是「中國星」的業務，並以高利息集資的方式大搞龐氏騙局。向華強無奈表示，這名員工平時「辦事很靈光」、能力極強，自己待對方極好，沒想到對方竟會在外非法集資，最後甚至直接「跑路」，留下大批債主找上門。

▲向華強遭心腹盜用名義詐財。（圖／翻攝自小紅書／向華強）

面對債主登門索債的危機，向華強與妻子陳嵐並未自亂陣腳，他們在第一時間找來律師，證明員工簽署的所有文件與他本人及公司無關，並仔細清查對方到底在外捲走了多少錢。向華強反省道，這件事是自己的疏忽，當初因為覺得對方辦事可靠，便放手讓其負責財務，若能多安排一、兩個人互相監督，或許就能早點從旁人的打聽中察覺異狀。

經歷慘痛教訓後，向華強徹底改變了公司的管理模式。他指出，現在幾乎所有部門都不會只依賴單人作業，而是建立起一套可以互相監督的體系，以確保運作安全。對於該員工行騙的動機，向華強至今仍感到百思不解，因為對方既不賭錢，也沒有龐大的開銷需求，「為什麼搞這些東西呢？就想不通。」他最終將對方歸類為「偽君子」，直言：「偽君子你會真的會疏忽，所以人這輩子，寧交真小人，莫交偽君子。真小人至少你可以防得住，偽君子你根本防不住。」

▲向華強直指對方是「偽君子」。（圖／翻攝自小紅書／向華強）