ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

蔡依林陸巡演「蘊藏傳統哲思」過審！
冷氣團南下急凍6天「跌破10度」
賈永婕爆瞎妹私訊老公！遭嗆女瘋子反擊了
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

保劍鋒 黃慧頤 吳承煥 曾莞婷 Lulu 崔正元 梁云菲 鄧莎

向華強遭親信盜名詐40億！　痛揭5年龐氏騙局：莫交偽君子

記者蔡宜芳／綜合報導

香港影視大亨向華強近日在影片中罕見談及慘痛經歷，透露自己曾最信任的「左膀右臂」，竟在他身邊潛伏五年，利用管理澳門財務的職權，在外大肆詐騙高達港幣10億元（約新台幣40.9億元），讓他痛心直說：「寧交真小人，莫交偽君子。」

▲▼向華強遭親信盜名詐40億！痛揭5年龐氏騙局。（圖／翻攝自微博／向太Tiffany陳嵐）

▲向華強的影視事業版圖相當龐大。（圖／翻攝自微博／向太Tiffany陳嵐）

向華強表示，該名員工拿著公司的單據，對外聲稱是「中國星」的業務，並以高利息集資的方式大搞龐氏騙局。向華強無奈表示，這名員工平時「辦事很靈光」、能力極強，自己待對方極好，沒想到對方竟會在外非法集資，最後甚至直接「跑路」，留下大批債主找上門。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼向華強遭親信盜名詐40億！痛揭5年龐氏騙局。（圖／翻攝自小紅書／向華強）

▲向華強遭心腹盜用名義詐財。（圖／翻攝自小紅書／向華強）

面對債主登門索債的危機，向華強與妻子陳嵐並未自亂陣腳，他們在第一時間找來律師，證明員工簽署的所有文件與他本人及公司無關，並仔細清查對方到底在外捲走了多少錢。向華強反省道，這件事是自己的疏忽，當初因為覺得對方辦事可靠，便放手讓其負責財務，若能多安排一、兩個人互相監督，或許就能早點從旁人的打聽中察覺異狀。

經歷慘痛教訓後，向華強徹底改變了公司的管理模式。他指出，現在幾乎所有部門都不會只依賴單人作業，而是建立起一套可以互相監督的體系，以確保運作安全。對於該員工行騙的動機，向華強至今仍感到百思不解，因為對方既不賭錢，也沒有龐大的開銷需求，「為什麼搞這些東西呢？就想不通。」他最終將對方歸類為「偽君子」，直言：「偽君子你會真的會疏忽，所以人這輩子，寧交真小人，莫交偽君子。真小人至少你可以防得住，偽君子你根本防不住。」

▲▼向華強遭親信盜名詐40億！痛揭5年龐氏騙局。（圖／翻攝自小紅書／向華強）

▲向華強直指對方是「偽君子」。（圖／翻攝自小紅書／向華強）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

向華強龐氏騙局

推薦閱讀

春風台74線出車禍！A到賓士「大哥反應讓他超愧疚」急PO車牌照尋人

春風台74線出車禍！A到賓士「大哥反應讓他超愧疚」急PO車牌照尋人

12小時前

華碩尾牙「台下員工寫錯A-Lin名字」！天后當場糾正 真實反應全被目睹

華碩尾牙「台下員工寫錯A-Lin名字」！天后當場糾正 真實反應全被目睹

12小時前

AV震撼彈！40萬粉正妹饒舌歌手「下海當女優」　性慾太強無處發洩

AV震撼彈！40萬粉正妹饒舌歌手「下海當女優」　性慾太強無處發洩

1/16 19:54

洪詩幫失智公公「把屎把尿」　大伯致謝舊文被翻出…網：值得疼

洪詩幫失智公公「把屎把尿」　大伯致謝舊文被翻出…網：值得疼

3小時前

張菲被拍信義區買甜點！「取貨完5舉動」店家感動：大哥格局真的不一樣

張菲被拍信義區買甜點！「取貨完5舉動」店家感動：大哥格局真的不一樣

9小時前

剛被爆19年婚變！A-Lin聽《I'm Sorry》難過哭了：抱歉曾那麼愛你

剛被爆19年婚變！A-Lin聽《I'm Sorry》難過哭了：抱歉曾那麼愛你

10小時前

韓星消失6年認：頸椎摔傷癱瘓　轉戰直播奪冠「刻意藏輪椅」引鼻酸

韓星消失6年認：頸椎摔傷癱瘓　轉戰直播奪冠「刻意藏輪椅」引鼻酸

1/16 19:32

曾莞婷失去伴娘角色原因曝　跟Lulu在韓街頭相擁痛哭

曾莞婷失去伴娘角色原因曝　跟Lulu在韓街頭相擁痛哭

1/16 16:45

《一簾幽夢》男星遭爆出軌又隱婚！　女演員曬蜜月泳裝照：不再退讓

《一簾幽夢》男星遭爆出軌又隱婚！　女演員曬蜜月泳裝照：不再退讓

22小時前

唐從聖遭徐乃麟飆罵竟有內幕　被嗆全家死光女兒把同學踹飛

唐從聖遭徐乃麟飆罵竟有內幕　被嗆全家死光女兒把同學踹飛

7小時前

「瓜哥被民視羞辱太久」！知情人士怒爆：掏錢補償來賓卻被說死要錢

「瓜哥被民視羞辱太久」！知情人士怒爆：掏錢補償來賓卻被說死要錢

14小時前

才爆與洪榮宏婚變！嫩妻張瀞云揭80歲老母「措手不及行為」遭地府退貨

才爆與洪榮宏婚變！嫩妻張瀞云揭80歲老母「措手不及行為」遭地府退貨

8小時前

熱門影音

每天都在「許光漢好帥」　李雅英被下禁令XD

每天都在「許光漢好帥」　李雅英被下禁令XD
費德勒看到ACE球大笑　周杰倫秒喪氣：好糗

費德勒看到ACE球大笑　周杰倫秒喪氣：好糗
薔薔靈堂送別曹西平　曝生前互動：算是他的客人

薔薔靈堂送別曹西平　曝生前互動：算是他的客人
周杰倫澳網「連球都沒碰到」遭淘汰　林書豪猛虧「網球徒弟」：救命喔...

周杰倫澳網「連球都沒碰到」遭淘汰　林書豪猛虧「網球徒弟」：救命喔...
林宥嘉聽到粉絲喜歡A-Lin　獻唱「娜魯One～娜魯Two～」

林宥嘉聽到粉絲喜歡A-Lin　獻唱「娜魯One～娜魯Two～」
黃嘉千16歲女兒有藝術天分　「目前沒考慮進演藝圈」

黃嘉千16歲女兒有藝術天分　「目前沒考慮進演藝圈」
金宣虎坐錯位超慌張XD　高允貞一句話全場歡呼

金宣虎坐錯位超慌張XD　高允貞一句話全場歡呼
賈永婕徒手攀登台北101　挑戰極限大喊「我愛台灣」

賈永婕徒手攀登台北101　挑戰極限大喊「我愛台灣」
陶晶瑩曝「李李仁吻戲有隔大拇指」　關穎秒拆穿：他放屁！

陶晶瑩曝「李李仁吻戲有隔大拇指」　關穎秒拆穿：他放屁！
林依晨生二寶出妙招　讓四歲愛女不吃弟弟醋

林依晨生二寶出妙招　讓四歲愛女不吃弟弟醋
林書豪唱〈晴天〉翻車　周杰倫虧：打籃球就好

林書豪唱〈晴天〉翻車　周杰倫虧：打籃球就好
炎亞綸控「感覺被排擠」 鬼鬼：是他沒有回訊息

炎亞綸控「感覺被排擠」 鬼鬼：是他沒有回訊息
周杰倫合體動力火車：有人去下水道～　林書豪走音遭虧「還是打籃球吧」

周杰倫合體動力火車：有人去下水道～　林書豪走音遭虧「還是打籃球吧」

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

看更多

【真山道猴】猴群集體竄出衝路中　機車女騎士急閃自摔

即時新聞

剛剛
剛剛
6分鐘前0

蘇晏霈「性感障礙」 吳東諺放閃白家綺「從來沒把妳當老師」

16分鐘前0

向華強遭親信盜名詐40億！　痛揭5年龐氏騙局：莫交偽君子

59分鐘前60

直擊／RAIN唱一半突喊卡！　把粉絲抓上台：為什麼不跳...下一秒傻眼

1小時前0

嚴八笑稱「都在騙小孩挑戰災難任務」 三條魚呼籲災難不會分小孩大人

1小時前20

圓滿了！春風出車禍撞賓士遭酸肇逃　霸氣親找修車廠：絕對負責到好

1小時前92

直擊／43歲你敢信？　RAIN睽違20年降臨台北「超狂巨肌全脫了」

1小時前20

《黑白大廚》女神主廚學料理「遭父砸菸灰缸」　帶5800元離家出走

2小時前38

科學證實沒在怕！攀岩之神挑戰台北101　大腦「神祕構造」曝光…醫生也看呆

2小時前0

洪榮宏遭傳婚變嫩妻還分居　岳母臥病在床...終於說話了

3小時前126

洪榮宏高雄開唱「超大咖來賓隱身觀眾席」　鏡頭一照...全場暴動了

讀者迴響

熱門新聞

  1. 春風台74線出車禍！
    12小時前4823
  2. 華碩尾牙「台下員工寫錯A-Lin名字」
    12小時前307
  3. AV震撼彈！40萬粉女饒舌歌手下海當女優
    1/16 19:544212
  4. 洪詩幫失智公公「把屎把尿」大伯致謝舊文被翻出
    3小時前489
  5. 張菲被拍信義區買甜點！
    9小時前6410
  6. A-Lin聽《I'm Sorry》難過哭了
    10小時前148
  7. 韓星消失6年認：頸椎摔傷癱瘓　「刻意藏輪椅」引鼻酸
    1/16 19:32184
  8. 曾莞婷失去伴娘角色跟Lulu在韓國相擁痛哭
    1/16 16:458
  9. 《一簾幽夢》男星遭爆出軌又隱婚！女演員曬蜜月泳裝照
    22小時前129
  10. 唐從聖遭徐乃麟飆罵竟有內幕女被嗆全家死光
    7小時前1823
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合