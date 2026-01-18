錄影四個月！胡宇威突喊「後悔」原因曝光　冠軍戰有望抱回百萬獎金

記者孟育民／台北報導

台灣首創料理組隊競賽實境節目《星廚之戰》由金鐘影后鍾欣凌主持 ，今（18日）迎來最終決賽定生死的關鍵時刻，將誕生第一名的頂尖名廚與明星廚助，兩人將各別抱走高達一百萬元的獎金。本集一開始，姚淳耀在外場遭遇嚴峻考驗！因牛排生熟度問題導致他陷入困難，為了將料理送回廚房讓廚師加熱，耗費了大量往返時間，現場甚至一位賓客的牛排遲遲沒有出，讓他一度不知所措。而在公布服務費時，姚淳耀則難掩失落神情，難過地說：「算一算我覺得我給自己只有六十分，蠻沮喪的。」

▲林予晞（左起）、姚淳耀、胡宇威協助主廚比拚總冠軍。（圖／華視提供）

在總冠軍賽開始前，主持人鍾欣凌好奇詢問：「已經錄了大概快四個月，有沒有人覺得後悔？」胡宇威則語出驚人地大喊：「我最後悔！」隨後才解釋：「因為集數太少，再多一點挑戰會更好！」讓 Ricky 鄭淳豪立刻積極招攬：「我們店裡有缺人喔！」林予晞也忍不住嗆他：「你不要在那邊嘴巴講而已喔！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲胡宇威頻鬧場。（圖／華視提供）

最後一戰正式引爆，胡宇威這組竟發生「撞菜」狀況，讓他當場崩潰大喊，儘管與夥伴緊急討論調整方案，結果卻發現什麼都不能做，只能無奈大笑。而姚淳耀則再次陷入「馬鈴薯地獄」，他苦笑地說：「怎麼每一集我都在做馬鈴薯泥，這根本我的馬鈴薯進化史。」點餐環節更出現其中一組「爆單」盛況，驚人的點單數量讓明星廚助們紛紛張大嘴巴，林予晞驚呼：「太多了吧這誰啊！」姚淳耀與胡宇威也驚呼連連。

▲姚淳耀遇到瓶頸。（圖／華視提供）

在最終結果公佈前，姚淳耀感性的說：「經過比賽做了各式各樣的泥，跟馬鈴薯很有緣，但也感覺到自己成長許多。」林予晞則分享：「我爸爸等了四十年，終於等到我做菜給他吃。」讓鍾欣凌讚嘆：「哇！很感人耶！」

▲林予晞在在節目獲得收穫。（圖／華視提供）