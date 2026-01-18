王鶴棣合體趙露思「爆3點切割《蒼蘭訣》」！　虞書欣CP粉火大開戰

記者田暐瑋／綜合報導

大陸男星王鶴棣因演出《蒼蘭訣》、《大奉打更人》成為一線小生，17日的演唱會上合體趙露思，但這引來他與另一女星虞書欣的CP粉（喜歡某兩位明星交往的粉絲）不滿，提出3點怒戰王鶴棣：「不要再背刺了！」

王鶴棣過去因演出《蒼蘭訣》，和虞書欣被封為「棣欣引力CP」，即便播畢多年仍有一票死忠粉絲，但17日他在演唱會上邀請虞書欣的頭號競爭對手趙露思同台，讓一票CP粉大崩潰；此外，王鶴棣在大螢幕上回顧自己演過的角色時，卻漏掉了他最紅的角色－《蒼蘭訣》的東方青蒼。

▲王鶴棣演唱會3細節惹火CP粉。（圖／翻攝自微博）



最後甚至連唱到《命》這首歌時，王鶴棣也跳過「東方青蒼許七安，都只能找我本人」這句歌詞，這3點被認為是刻意與「棣欣引力CP」切割，引發軒然大波，但也有一派粉絲指出，王鶴棣其實並非只獨漏東方青蒼一角，原因是無法取得電視台授權片段，另外包括《浮圖緣》、《今日宜加油》的角色都未出現。

此次事件不僅引發了粉絲的集體脫粉潮，也在社交平台上掀起了熱烈討論。許多網友對王鶴棣的選擇表示失望，認為他的決策未能顧及到粉絲的感受，但也有人表示，該把表演自由還給藝人，不要做過多揣測和綑綁。

