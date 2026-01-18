ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
邊荷律憶亡父！首曝「來台首日動人點滴」謝台粉：他現在一定很幸福

記者張筱涵／綜合報導

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters韓籍成員邊荷律，日前接連遭逢家庭重大變故，父親驟逝、母親病倒，消息曝光後引發球迷與粉絲不捨關心。沉澱多日後，邊荷律於18日再度透過社群平台更新近況，字字句句流露對父親的思念，也感謝台灣粉絲給予的溫暖支持。

▲▼邊荷律。（圖／翻攝自Instagram／yuling34）

▲邊荷律告別父親。（圖／翻攝自Instagram／yuling34）

「爸爸一定很幸福」　邊荷律吐露最深思念

[廣告]請繼續往下閱讀...

邊荷律在貼文中寫下：「我相信爸爸一定會很幸福。」她表示，父親若能在天上看見女兒如今被這麼多人疼愛，一定會感到安心與驕傲。她感性地提到，父親在韓國時或許難以想像，女兒在台灣會被如此多的人珍惜，如今在天空中看著這一切，一定會覺得非常幸福。

首度曝光暖心回憶　父親曾低調現身機場

貼文中，邊荷律也首次分享一段鮮為人知的回憶。她透露，父親其實曾在她第一次入境台灣的那一天，悄悄來到機場。為了不打擾現場迎接她的粉絲與工作人員，父親只站在機場二樓遠遠看著大家迎接女兒的畫面，隨後便默默返回飯店。

邊荷律回憶，那天父親在飯店透過電視新聞看見自己的身影，感到十分幸福。她再度重複心中最深的感受：「我的爸爸現在一定很幸福，都是因為你們。」

▲▼邊荷律。（圖／翻攝自Instagram／yuling34）

▲邊荷律感謝粉絲的支持。（圖／翻攝自Instagram／yuling34）

隊友暖心力挺　粉絲留言滿滿守護

貼文曝光後，立刻湧入大量關心與安慰。中信兄弟啦啦隊隊友也第一時間留言陪伴，衣宸暖心寫下：「我永遠陪著你」，即便不熟悉韓文，仍用中韓文混合表達對邊荷律的愛與支持；Wendy也簡短卻真誠地留言：「我們都愛你。」

粉絲們同樣在留言區送上滿滿祝福與力量，紛紛安慰她「爸爸會一直在天上守護妳和媽媽」、「妳永遠是爸爸的驕傲」、「我們會一直陪著妳、一直為妳加油」，字句間充滿溫柔與守護。

將思念化為力量　邊荷律感謝台灣的愛

在面對人生最沉重的時刻，邊荷律選擇將父親的愛與大家的支持化為繼續前行的力量。貼文最後，她向所有關心她的人深情告白：「我愛你們，謝謝你們。」這份跨越語言與國界的情感，也讓不少球迷動容不已。

關鍵字

邊荷律

【有一種餓是阿嬤覺得你餓】孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

讀者迴響

ETtoday星光雲

