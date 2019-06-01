「只要身體，心不帶走嗎？」　BL泰劇《愛情理論》追夫火葬場超虐3金句

記者蕭采薇／綜合報導

泰劇BL《愛情理論》由「泰腐劇」高人氣CP－Off、Gun主演，兩人在2016年《我的狗狗男友》就曾經配對，累積許多粉絲，也讓這次合作的《愛情理論》未演先轟動，預告釋出至今已經有將近500萬次點擊。這部敘述好友變戀人、追夫火葬場的故事，從預告就有許多經典台詞。

▲▼BL泰劇由Off、Gun主演，敘述電影系學生Third暗戀萬人迷好朋友Khai的故事。（圖／翻攝自LINE TV）

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《愛情理論》中描述專攻電影的Third（Gun飾演）暗戀萬人迷好朋友Khai（Off飾演），但Third不敢表白。兩人一起看電影時，Khai看著電影劇情並告訴Third：「喜歡誰就要表白，不明白為何要隱藏。」Third終於鼓起勇氣想要對Khai表白的時候，Khai卻誤解了，以為Third在教他把妹招數，讓Third對Khai又愛又恨。

▲Khai在劇中是個花花公子。（圖／翻攝自LINE TV）



Khai不僅是萬人迷，還是個花花公子、鋼鐵直男，周旋在正妹、美女之間。當Third心痛決定放棄後，俗話說失去才懂得珍惜，Khai終於發現Third才是心中的「那個人」，對方卻已經不再喜歡他。這樣一個甜虐參雜、追夫火葬場的故事，光預告就有令人難忘的三段台詞。

▲Khai後來愛上Third，展開「追夫火葬場」的故事。（圖／翻攝自LINE TV）

一、

「你對我這麼好，我該怎麼辦？」

「用身體來交換吧？」

「只要身體嗎？不把心一起帶走嗎？」

▲Khai撩妹撩上癮，開玩笑撩了自己好友。（圖／翻攝自LINE TV）

Third早就知道自己對Khai的感情，但兩人的好友關係，卻讓他無法更進一步，只好忍不住說出：「你對我這麼好，我該怎麼辦？」花花公子的Khai撩妹撩習慣，反對Third說：「用身體來交換吧？」而Third卻看著他，說出第一段經典台詞：「只要身體嗎？不把心一起帶走嗎？」

▲Third心酸說出台詞。（圖／翻攝自LINE TV）

二、

「我可以搭你的車嗎？」

「不，這台車，只限女友。」

▲Khai說摩托車「只限女友」。（圖／翻攝自LINE TV）

既然是「追夫火葬場」的故事（指因為傲嬌或各種原因拒絕後，得花更多心力把人追回來），編劇自然是不會少虐花花公子Khai了。在Third問可不可以坐他的摩托車，Khai拒絕了並說：「這台車，只限女友。」不過在預告後面的片段中，就可以看到Third坐上Khai摩托車後座，甲伊攬條條的畫面啦。

▲Third後來坐上Khai摩托車後座。（圖／翻攝自LINE TV）

三、

「我下午有空了，一起去看電影吧！」

「Third，要不要看電影？」

「對我來說，你不是電影，你是真實的。」

▲Khai本來約Third去看電影，後來接到女生的電話，變拋下好友。（圖／翻攝自LINE TV）

在《愛情理論》中，Khai和Third兩人主修都是電影，也成了貫徹劇情的一大主軸。在Khai還沒對Third產生感情前，只把對方當作普通好哥們。有空的時候才會一起去看電影，如果有正妹約他出去，就會立刻拋下朋友。

▲Khai隨著和Third關係的轉變，也改變了說話語氣。（圖／翻攝自LINE TV）

但當Khai決定要追Third的時候，變成了邀約Third去看電影，語氣也從肯定句變成疑問句，果然愛人的人，都是更卑微的。最後不能漏下的，當然還有那句經典台詞「對我來說，你不是電影，你是真實的。」實在太撩啦！

《愛情理論》將於6月1日起在LINE TV上架，繁體中文字幕直接跟播泰國，追劇進度不落下。《愛情理論》兩位男主角Off、Gun也將於6月22日來台舉辦粉絲見面會，5月21日開始售票，詳情請上LINE TV臉書粉絲團。