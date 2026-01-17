直擊／43歲你敢信？　RAIN睽違20年降臨台北「超狂巨肌全脫了」

記者蔡琛儀／台北報導

韓流天王RAIN睽違20年，今（17日）重返小巨蛋開唱，43歲的他身材保養得宜，一開場就沒在藏，直接把上衣扣子全解開，秀出精實的腹肌和六塊胸肌，讓全場粉絲嗨到暴動，隨後他還把跑步機搬上舞台，在運轉中的跑步機上狂奔開場，再次引爆粉絲情緒，他也興奮用中文高喊：「台北的朋友，好久不見，我愛你們！」

▲▼RAIN一開場就放送好身材。（圖／記者黃克翔攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

RAIN「2026 RAIN CONCERT〈STILL RAINING：ENCORE〉– TAIPEI」17日在台北小巨蛋舉行，一開場就顯盡「舞台王者」風範，不僅把健身房跑步機、國際銳舞電音派對全搬上小巨蛋舞台，一口氣分身為「歌手」、「舞王」、「DJ」大秀全能才華，不斷放送好身材噴發「費洛蒙」。

RAIN睽違多時重返台北，也學了好幾句中文，還不斷問粉絲：「我的發音怎麼樣？還可以嗎？」自制力相當高的他，透露這次來台北也不忘去運動，事後只吃了沙拉，「因為沒有飽，就吃了牛肉麵，好好吃。」超老實的交代行程，完全把粉絲當成朋友在交流。

▲▼ RAIN展現精湛舞姿。（圖／記者黃克翔攝）

演唱會後段RAIN更化身 DJ，只見他裸露精壯上半身站上打碟台忘情狂放打碟、全力放電，連續放送六首紅遍全球的舞曲混音，當中包括〈APT〉、〈Lean Back〉、〈Crazy in Love〉、〈Crank That〉，還有麥可・傑克森的〈Billie Jean〉，甚至連近來爆紅的動畫電影《獵魔女團》插曲〈Soda Pop〉都被他混進歌單。

他更為台北場量身打造限定「升級版」內容，除了全新演繹招牌神曲〈GANG〉混音版外，還巧妙將國際天王賈斯汀的〈Sexy Back〉、嘻哈天王Kendrick Lamar的〈Not Like Us〉，分別與自己的〈30 Sexy〉、〈It’s Raining〉重新 Remix，打造僅此一夜的限定版歌單，