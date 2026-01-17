科學證實沒在怕！攀岩之神挑戰台北101　大腦「神祕構造」曝光…醫生也看呆

記者蕭采薇／綜合報導

即將挑戰台灣地標「台北101」，全球最具傳奇色彩的攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），曾在奧斯卡最佳紀錄片《赤手登峰》（Free Solo）中，那位在沒有任何繩索、安全裝備保護下，獨自征服3000英呎高巨石。這位被醫學界稱為「大腦構造異於常人」的傳奇人物，將再次挑戰人類恐懼的極限。

▲攀岩家艾力克斯霍諾德，將挑戰徒手攀登「台北101」。（圖／Netflix提供）

從酋長岩到台北101：挑戰建築界的巅峰

艾力克斯霍諾德最著名的創舉，莫過於在2017年以3小時56分的時間，徒手攀登美國優勝美地國家公園的「酋長岩」（El Capitan）。在那個垂直度近乎90度的光滑岩壁上，只要一個打滑就是粉身碎骨。

▲攀岩家艾力克斯霍諾德，將挑戰徒手攀登「台北101」。（圖／Netflix提供）

而這一次，他將目光轉向了亞洲。艾力克斯表示，台北101獨特的「竹節式」結構與外部帷幕設計，在建築美學與攀爬難度上都極具吸引力。對他而言，這不只是一場體能測試，更是一場與現代建築工藝的深度對話。

科學家看傻！他的大腦「邊緣系統」沒反應

為什麼Alex敢挑戰連看一眼都會腿軟的高度？科學家曾對他的大腦進行 MRI 核磁共振掃描，結果令人震驚。研究發現，艾力克斯的杏仁核（Amygdala），也就是大腦中負責處理恐懼、焦慮的中心，在面對極端危險的視覺刺激時，竟然幾乎沒有反應。

▲醫學認證艾力克斯霍諾德是真的「不會害怕」。（圖／Netflix提供）

舉例來說，普通人 看到萬丈深淵會啟動生存本能，產生強烈恐懼。而艾力克斯霍諾德的大腦門檻極高，需要極端刺激才能感受到微小壓力。這意味著他在攀爬時，能保持絕對的冷靜與專注，將大腦所有效能保留給物理判斷，而非浪費在恐懼的情緒消耗上。

不只是為了刺激！背後的環保使命

促使艾力克斯霍諾德不斷挑戰極限的動力，除了對生命本質的探索，更有他對地球的使命感。他透過「霍諾德基金會」（Honnold Foundation）長期推廣再生能源。

▲艾力克斯霍諾德之所以選擇台北101，除了是指標性建築外，更因為它曾獲得綠建築認證。（圖／Netflix提供）

這次挑戰台北 101，Alex 希望藉由這棟曾獲綠建築認證的指標性建築，喚起大眾對永續建築與太陽能應用的重視。他曾感性表示：「攀岩讓我看見自然的脆弱，如果我的挑戰能讓更多人關注地球，那這一切才有意義。」隨著艾力克斯霍諾德即將登台，這位總是背著粉袋、表情淡定的「地表最強男人」，屆時將如何在台北天際線寫下新歷史，全球都在看。