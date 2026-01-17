《黑白大廚》女神主廚學料理「遭父砸菸灰缸」　帶5800元離家出走

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓主廚金姬銀因參加人氣節目《黑白大廚 2》爆紅，她近日受訪時，也公開了坎坷的成名之路。出身藝術世家的她，曾因轉戰料理界而遭父親打傷，離家出走時，只靠三條紫菜包飯度日。

▲金姬銀因參加《黑白大廚2》受到關注。（圖／翻攝自Instagram／chef.heeeun）

金姬銀主廚在YouTube頻道「Striker chef」中透露，自己的祖父是畫家、姐姐從事雕刻，受家庭遺傳影響，她從小就喜歡用手創作東西，也考入美術大學陶藝系。然而，在求學過程中，她發覺自己無法將陶藝視為終身志業，直到在學長姐的畢業作品展中獲得靈感，萌生了「我想在這裡表達自我」的想法，「我覺得自己應該也能把料理做好……奶奶也很擅長做飯，我想我體內是不是也有那樣的基因，於是迅速地轉換了跑道。」

▲金姬銀原本是陶藝系出身。（圖／翻攝自YouTube／공격수셰프 Striker chef）

遭父擲菸灰缸濺血！帶5800元離家「靠三條紫菜包飯度日」

不過，金姬銀追逐夢想的代價卻極其沈重，在她向父親表明要改讀料理系時，竟遭父親扔來的陶瓷菸灰缸碎片砸中流血。受傷那天，她毅然決然離家出走，當時全身家當僅剩手邊的韓幣24萬6870元（約新台幣5821元）。為了在艱困環境中獨自生活，她曾將三條紫菜包飯分好幾天節省著吃。過去的傷痛與飢餓，對比她現今在節目中優雅自信的表現，更顯得這份米其林一星的榮耀得來不易。

▲金姬銀學料理曾遭父親反對。（圖／翻攝自YouTube／공격수셰프 Striker chef）

磨難成就米其林一星！金姬銀：在辛苦瞬間，料理拉著我前行

因磨難而更加堅強的金姬銀，對料理展現出深厚的愛與自豪感，「在經歷喜怒哀樂時，始終拉著我前行的還是料理。」她認為在那些最辛苦的瞬間，是料理提升了她的自尊心，讓她在人生的轉折點找到方向，「現在回想起來，或許正是那時的磨難成就了現在的我。」這份從藝術轉化為味蕾饗宴的堅韌靈魂，也讓無數觀眾在美食背後看見了更動人的生命力。