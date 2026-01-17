蘇晏霈「性感障礙」 吳東諺放閃白家綺「從來沒把妳當老師」

記者葉文正／台北報導



2026《民視第一發發發》第一段百人大開場由時尚天后陳美鳳帶領下，與白冰冰、陽帆、侯怡君、白家綺、阿翔、賴慧如、籃籃以及郭忠祐擔任主持人，於2/16除夕夜晚上6:30《娛樂超skr》獨家幕後搶先看，7點節目正開始。

▲民視第一發發發眾美雲集。（圖／民視）

「百人大開場」白家綺+蘇晏霈帶領吳東諺、吳政澔、羅子惟、宜芳、顏偉晉、徐千京、洪子涵、田依甯、胡康星、王茉聿、曹滿、熱舞「魅力四射瘋馬秀」，蘇晏霈笑說我有耍性感障礙，一年一度來突破自己逗樂大家，希望大家不要介意，努力擺出很多性感舞蹈的她，自稱一年比一年進步，總有一天朝向性感的一天。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲吳東諺與白家綺一起放閃。（圖／民視）

舞蹈一把罩的白家綺首先提到「瘋馬秀」一直是討論度很高又受歡迎的舞蹈，很高興能跟蘇晏霈各自領軍合跳，每一次跟這麼多藝人一年一度相聚，很像是同學會，也幫同公司的鳳凰演員發聲說：「我們都不是舞蹈專業，很多後輩演員認真練習，到後面都變成我的小老師，大家為了《民視第一發發發》獻上我們滿滿誠意」。

▲白家綺(左)與蘇晏霈性感演出。（圖／民視）

白家綺也興奮的提到跟老公吳東諺一起合體演出，距離上次合作是民視20週年時候，當時她是以老師身份跟吳東諺合作，沒想到話鋒一轉吳東諺甜蜜發言說：「我從來沒把妳當老師看待」，白家綺瞬間羞紅臉回應：「你明明就喜歡我是你老師」，曬恩愛瞬間閃瞎眾人，讓全場發出驚呼。

吳東諺提到因為這一次白家綺忙拍攝《阿松與阿暖》還有《醫學大聯盟》的主持，大部份都是他到場先走位、學舞，到家我教她，一臉寵溺老婆的吳東諺笑說：「教到我差點脾氣來了，舞蹈中我有點像男僕，沒想到我從家裡到舞台我都同一個角色」，讓全場笑翻。