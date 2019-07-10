在家見到小S都是脫光的！　大S皺眉抱怨：完全沒有羞恥心

記者張筱涵／綜合報導

大陸綜藝《我們是真正的朋友》最新一季找來大S（徐熙媛）、小S（徐熙娣）、范曉萱和阿雅（柳翰雅），其中姐妹倆自然是最自在也最放鬆的，吃飯的時候大S就突然問：「妳們有跟她（小S）同房過嗎？」趁機抱怨妹妹在家總是不穿衣服。

▲大S、小S、范曉萱和阿雅一起上《我們是真正的朋友》。（圖／WeTV 台灣提供）

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四個人聊到一半時，大S突然問范曉萱和阿雅有沒有和小S同房過，原來是她想表達妹妹在家裡總是裸體走來走去，每次一掀起被子看到的也都是肉色：「因為我看到好難受，因為她動不動就是…我都覺得我好像戴了透視眼鏡，因為她就是很舒爽在那邊走來走去，好像穿著衣服一樣，完全沒有羞恥心。」

▲大S說小S在家都不穿衣服，看了不舒服。（圖／WeTV 台灣提供）

柳翰雅聽完只覺得很淡定，沒有太大反應地說自己可以接受，結果被小S爆料：「因為妳也是啊。」她們也談到彼此間的小懲罰，大S就提到剛結婚沒多久的時候老公汪小菲就被妹妹慫恿一起跳舞，那次之後才發現原來老公彈跳力超級好，還搞笑取了「彈跳」這個綽號。

▲大S和小S回想起汪小菲跳舞忍不住笑了。（圖／WeTV 台灣提供）

▼【我們是真正的朋友】Ep09未播片段：小S逼汪小菲尬舞有驚喜，姐夫竟是彈簧腿！（影片／取自WeTV 台灣YouTube，如遭刪除請見諒）