記者張筱涵／綜合報導

南韓演員姜至煥（강지환）擁有184公分的高挑身材，以《加油！金順》走紅，9日晚上涉嫌性侵和性騷擾2名女性工作人員，在家中遭到緊急逮捕。

▲姜至煥9日晚間被緊急逮捕。（圖／翻攝自姜至煥IG）

據韓媒《DISPATCH》報導，姜至煥經紀公司9日晚上舉辦聚餐，續攤的時候找了2名女職員到家中喝酒，沒想到趁夜深大家都在睡覺時偷偷進到對方正在睡覺的房間裡，性侵了A又性騷B。根據警方表示，A在南韓時間9日晚間9點41分時趁機傳簡訊給朋友：「我在藝人姜至煥家喝酒，現在被關在這裡了…請你幫我報警。」警方收到報案訊息後不到1小時就抵達姜至煥家，聽見A說被侵犯的事情馬上緊急逮捕姜至煥。

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▲姜至煥IG顯示和工作人員感情要好卻發生這種事。（圖／翻攝自姜至煥IG）

姜至煥接受警方調查時僅說：｢我只記得有一起喝酒，可是後面發生的事情都想不起來了，一睜開眼就發現自己在A她們房間。」因為他當時還在酒醉狀態，警方決定讓他先待在拘留所裡等到10日早上再接受調查，不過到目前為止還沒有詳細調查結果：「目前只是因為涉嫌性侵將他緊急逮捕，其他事情還沒有確定。」

姜至煥所屬經紀公司huayibrothers娛樂對外表示：「目前還在了解狀況中。」網友對這件事情也是抱持著保留態度，「性侵一個又性騷另一個，她們怎麼不反抗呢，如果姜至煥已經睡著了也可以偷跑走吧」、「測測看她們身上有沒有姜至煥的精液就知道真假了」，另外也有人認為2個小女生要怎麼抵過一個喝酒後獸性大發的人，再加上當時都是酒醉狀態一切都很難說。