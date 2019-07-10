ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《加油！金順》姜至煥遭逮捕！　「爆性侵A又性騷B」受害者：我們被關在他家…

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員姜至煥（강지환）擁有184公分的高挑身材，以《加油！金順》走紅，9日晚上涉嫌性侵和性騷擾2名女性工作人員，在家中遭到緊急逮捕。

▲姜至煥9日晚間被緊急逮捕。（圖／翻攝自姜至煥IG）

▲姜至煥9日晚間被緊急逮捕。（圖／翻攝自姜至煥IG）

據韓媒《DISPATCH》報導，姜至煥經紀公司9日晚上舉辦聚餐，續攤的時候找了2名女職員到家中喝酒，沒想到趁夜深大家都在睡覺時偷偷進到對方正在睡覺的房間裡，性侵了A又性騷B。根據警方表示，A在南韓時間9日晚間9點41分時趁機傳簡訊給朋友：「我在藝人姜至煥家喝酒，現在被關在這裡了…請你幫我報警。」警方收到報案訊息後不到1小時就抵達姜至煥家，聽見A說被侵犯的事情馬上緊急逮捕姜至煥。

請繼續往下閱讀...

▲姜至煥9日晚間被緊急逮捕。（圖／翻攝自姜至煥IG）

▲姜至煥IG顯示和工作人員感情要好卻發生這種事。（圖／翻攝自姜至煥IG）

▲姜至煥IG顯示和工作人員感情要好卻發生這種事。（圖／翻攝自姜至煥IG）

姜至煥接受警方調查時僅說：｢我只記得有一起喝酒，可是後面發生的事情都想不起來了，一睜開眼就發現自己在A她們房間。」因為他當時還在酒醉狀態，警方決定讓他先待在拘留所裡等到10日早上再接受調查，不過到目前為止還沒有詳細調查結果：「目前只是因為涉嫌性侵將他緊急逮捕，其他事情還沒有確定。」

姜至煥所屬經紀公司huayibrothers娛樂對外表示：「目前還在了解狀況中。」網友對這件事情也是抱持著保留態度，「性侵一個又性騷另一個，她們怎麼不反抗呢，如果姜至煥已經睡著了也可以偷跑走吧」、「測測看她們身上有沒有姜至煥的精液就知道真假了」，另外也有人認為2個小女生要怎麼抵過一個喝酒後獸性大發的人，再加上當時都是酒醉狀態一切都很難說。

沒辦法停！吳建豪拄拐杖也要跳　易烊千璽.羅志祥.韓庚隊長大秀帥翻

推薦閱讀

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！　尷尬垮臉「走光舊照瘋傳」：bra全看光

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！　尷尬垮臉「走光舊照瘋傳」：bra全看光

泫雅槓酸民「再PO真實素顏」　嘴唇腫2倍⋯韓網傻眼：更明顯了

泫雅槓酸民「再PO真實素顏」　嘴唇腫2倍⋯韓網傻眼：更明顯了

吳宗憲拋震撼彈！等KID回來...卸下《綜藝玩很大》主持棒：已經想2年了

吳宗憲拋震撼彈！等KID回來...卸下《綜藝玩很大》主持棒：已經想2年了

李妍憬喝掛瞎鬧酒吧又被拍！　「摸胸交纏一夜玩2男」…搶酒瓶狂揮摔倒

李妍憬喝掛瞎鬧酒吧又被拍！　「摸胸交纏一夜玩2男」…搶酒瓶狂揮摔倒

小Call 2、3天要一次「老公精盡人亡」…試各種角度狂做人：他躺床上裝死

小Call 2、3天要一次「老公精盡人亡」…試各種角度狂做人：他躺床上裝死

熊熊熱戀小7歲ABC天菜新歡！　連續48hrs甜蜜過夜爆「同居中」

熊熊熱戀小7歲ABC天菜新歡！　連續48hrs甜蜜過夜爆「同居中」

邵庭因謝忻「掉粉1萬人」遭詛咒婚姻...無奈變成爛貨：我是事件砲灰

邵庭因謝忻「掉粉1萬人」遭詛咒婚姻...無奈變成爛貨：我是事件砲灰

Jennie「畫白色眼影」超狂新妝容曝光！網戰翻：像翻白眼

Jennie「畫白色眼影」超狂新妝容曝光！網戰翻：像翻白眼

交往10年被殘忍分手！《不能是朋友》劉以豪變心「不愛了」藏洋蔥

交往10年被殘忍分手！《不能是朋友》劉以豪變心「不愛了」藏洋蔥

隋棠、陶晶瑩「2家合體」過暑假！　Max抽高變超帥「超過175cm爸的腰」

隋棠、陶晶瑩「2家合體」過暑假！　Max抽高變超帥「超過175cm爸的腰」

15歲張元英大長腿「真人芭比照」瘋傳　關濾鏡⋯真實身材曝光網驚呆

15歲張元英大長腿「真人芭比照」瘋傳　關濾鏡⋯真實身材曝光網驚呆

「華航林依晨」祕交王心凌緋聞男　東區深夜狂歡…當街磨蹭肌肉男

「華航林依晨」祕交王心凌緋聞男　東區深夜狂歡…當街磨蹭肌肉男

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！　尷尬垮臉「走光舊照瘋傳」：bra全看光

泫雅槓酸民「再PO真實素顏」　嘴唇腫2倍⋯韓網傻眼：更明顯了

吳宗憲拋震撼彈！等KID回來...卸下《綜藝玩很大》主持棒：已經想2年了

李妍憬喝掛瞎鬧酒吧又被拍！　「摸胸交纏一夜玩2男」…搶酒瓶狂揮摔倒

小Call 2、3天要一次「老公精盡人亡」…試各種角度狂做人：他躺床上裝死

熊熊熱戀小7歲ABC天菜新歡！　連續48hrs甜蜜過夜爆「同居中」

邵庭因謝忻「掉粉1萬人」遭詛咒婚姻...無奈變成爛貨：我是事件砲灰

Jennie「畫白色眼影」超狂新妝容曝光！網戰翻：像翻白眼

交往10年被殘忍分手！《不能是朋友》劉以豪變心「不愛了」藏洋蔥

隋棠、陶晶瑩「2家合體」過暑假！　Max抽高變超帥「超過175cm爸的腰」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

姜至煥

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 瘋電影／大叔好神騎　手足是最溫暖的靠山
  2. 《RM》金鍾國驚爆「LA密戀生女」！演藝圈瘋傳1年…Apink初瓏：聽說有孩子
  3. 專訪／蔡瑞雪綁鉛塊入水險溺斃！搏命演出被封「最美女屍」
  4. 《加油！金順》姜至煥遭緊急逮捕！　「爆性侵A又性騷B」受害者：我們被關在他家…
  5. 楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！　尷尬垮臉「走光舊照瘋傳」：bra全看光
  6. 女粉衝上前激動抓手！　EXO伯賢嚇到愣住⋯影片曝光歌迷全怒了
  7. 蔡詩芸爆懷孕！寬鬆衣藏不住微凸肚　「10mins路程停2次」王陽明貼身護妻
  8. 李妍憬喝掛瞎鬧酒吧又被拍！　「摸胸交纏一夜玩2男」…搶酒瓶狂揮摔倒
  9. 「華航林依晨」祕交王心凌緋聞男　東區深夜狂歡…當街磨蹭肌肉男
  10. 熊熊熱戀小7歲ABC天菜新歡！　連續48hrs甜蜜過夜爆「同居中」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366