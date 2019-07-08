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邵庭因謝忻「掉粉1萬人」遭詛咒婚姻...無奈變成爛貨：我是事件砲灰

記者林彥君／台北報導

邵庭在謝忻和阿翔爆出婚外情後，因在臉書寫下自己對事件的看法，反而遭到網友留言攻擊，邵庭向《ETtoday星光雲》透露，在她表達對謝忻事件看法後，粉絲因此掉了1萬人，讓她相當無奈，「網友留言好可怕，我只是希望網友不要對非親非故的人謾罵，結果網友就爆炸了！」

▲▼ 邵庭。（圖／ 翻攝自Facebook／邵庭）

▲邵庭天性樂觀。（圖／ 翻攝自Facebook／邵庭）

邵庭和謝忻曾因主持《旅行應援團》共識8年，她強調謝忻的確做錯事，當時也以旁觀者的立場表達意見，她無奈地說：「我針對狀況，因為這是家務事，而且男生道歉，老婆原諒了，女方也貼出手寫信道歉，但是網友還是把他們罵到臭頭，宣洩自己的怨恨，閨蜜都切割，而我這個非親非故一起工作的人類變成爛貨。」

▲▼謝忻。（圖／翻攝自Facebook、IG／謝忻）

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▲邵庭過去曾和謝忻搭檔主持。（圖／翻攝自Facebook、IG／謝忻）

邵庭希望網友冷靜，透露有網友留言給她：「和這種人當閨蜜，妳也不是什麼好東西，總有一天妳的老公偷人，妳再講這種話。」邵庭當時看完留言，轉頭警告老公：「大家都請你不要劈腿，都詛咒我婚姻，我是這個事件的砲灰。」

邵庭樂觀地認為，如果粉絲因為這樣退讚只能接受，「每天看我直播和理解我的粉絲還是會在，而不了解我的人就算了，Let it go。」

▲邵庭探班《旅行應援團》。（圖／衛視中文台提供）

▲邵庭離開主持後，曾探班《旅行應援團》。（圖／衛視中文台提供）

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