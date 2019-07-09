吳宗憲拋震撼彈！等KID回來...卸下《綜藝玩很大》主持棒：已經想2年了

記者林彥君／台北報導

吳宗憲（憲哥）今（9日）出席台北直飛越南芽莊記者會，憲哥突然有感而發，自認還有幾口氣，將會把重心移到副業的經營，改變生活模式，可能會減少手上的節目主持數量，憲哥提到等KID服完兵役，可能會把《綜藝玩很大》交由KID和小鬼主持，他也提到有這種念頭已經有2年了。

▲吳宗憲出席航班啟航活動。（圖／記者林敬旻攝）



憲哥目前主持《小明星大跟班》、《綜藝玩很大》及《綜藝大熱門》，他認為《小明星大跟班》因和女兒吳姍儒（Sandy）搭檔，應該不會影響該節目，他想在《玩很大》及《大熱門》兩節目中進行調整，言下之意是會捨掉一節目。而憲哥提到KID入伍後雙方仍有聯繫，憲哥在2年前就有和KID及製作人提到卸下主持棒的事。

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▲吳宗憲考慮卸下《玩很大》主持棒。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大）



憲哥經營公司賣吸塵器和行李箱等，而Sandy除主持也經營咖啡店，近期又投資拌麵，認為之後演藝圈還有兒女打拚，以後可以過閒雲野鶴的生活，他話鋒一轉，提到兒子鹿希派將要從美國波士頓伯克利音樂學院畢業，笑說：「各位注意！要加強住家附近的保全！」

▲▼吳宗憲出席航班啟航活動。（圖／記者林敬旻攝）