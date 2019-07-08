3大「時下嬰兒必備技能」Get！　丁文琪一喊愛你喔…酷比反應融化網

記者劉宜庭／綜合報導

丁文琪和林宥嘉結婚後，迎來寶貝兒子「酷比」誕生，如今孩子將在7月底滿1歲，一家三口生活幸福美滿。她平時常在社群網站分享生活、育兒點滴，隨著時光流逝，孩子一天天長大，7日更曬出酷比學會的3大「必備技能」，超萌畫面PO網後，頓時融化大票網友，意外掀起一陣熱議。

▲丁文琪和林宥嘉結婚後育有一子「酷比」。（圖／翻攝自丁文琪臉書）



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▲酷比不久前亂抽衛生紙。（圖／翻攝自丁文琪臉書）

繼6日發現酷比已經會亂抽衛生紙後，丁文琪隔天再度PO出一段影片，分享兒子最新學會的3大技能，開玩笑寫道：「時下嬰兒必備技能get。」畫面中，酷比起初聽見媽媽喊「愛你喔」，原本想比出「手指愛心」，結果卻變成數字「七」，讓丁文琪看了忍不住放聲大笑。

▲酷比手指愛心比成數字「七」，笑翻丁文琪。（圖／翻攝自丁文琪臉書）

不久後，酷比再度聽見關鍵字「愛你喔」，再一次挑戰，這次則成功將手指頭交叉、擺成愛心形狀，令媽媽大讚「好厲害唷！」接著，酷比一聽見「又！」也能馬上舉起小手，反應相當快，而當他被稱讚「怎麼這麼厲害」時，又因為聽見「厲害」2字，開始拍起手來。

▲一聽見「愛你喔」，酷比立刻秀出手指愛心。（圖／翻攝自丁文琪臉書）



▲一聽見「又」，酷比秒舉手。（圖／翻攝自丁文琪臉書）

▲一聽見「厲害」，酷比拍拍手。（圖／翻攝自丁文琪臉書）

酷比一連串靈活反應，不僅融化眾人的心，影片被丁文琪PO網後，也引來大票粉絲留言直呼，「好療癒喔」、「太厲害了」、「好可愛好聰明」、「已融化了」、「忍不住無限循環，嘴角自動上揚」，在網路上意外引發一陣熱議。