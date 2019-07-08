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陳建州水中「用力拋飛」4歲雙胞胎兒　頭部朝下…網一看全嚇傻！

記者劉宜庭／綜合報導

藝人陳建州（黑人）與范瑋琪（范范）結婚後，育有一對4歲雙胞胎兒子「飛飛翔翔」，本身是籃球員出身的他，平時喜歡運動，還常帶著孩子們一起活動筋骨，不過最近他親自下水，教雙胞胎如何游泳時，一度將翔翔整個人拋飛在空中，畫面令不少粉絲不禁捏了把冷汗。

▲黑人趁著週末親自教飛飛翔翔學游泳。（圖／翻攝自黑人Instagram）

▲黑人趁著週末親自教飛飛翔翔學游泳。（圖／翻攝自黑人Instagram）

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▲黑人趁著週末親自教飛飛翔翔學游泳。（圖／翻攝自黑人Instagram）

陳建州透露，近來每逢週末，就是他為孩子們上游泳課的時候，他認為，孩子在進行其他所有才藝課之前，必須要先學會游泳，「因為危急時不僅可救自已，甚至可拯救他人…所以游泳課一定要認真一點！」

▲黑人趁著週末親自教飛飛翔翔學游泳。（圖／翻攝自黑人Instagram）

▲黑人趁著週末親自教飛飛翔翔學游泳。（圖／翻攝自黑人Instagram）

▲黑人把雙胞胎兒子拋高：「用我爸以前訓練我的方法訓練飛翔。」（圖／翻攝自黑人Instagram）

PO出教學過程影片時，黑人笑說，「用我爸以前訓練我的方法訓練飛翔～～。」原來，擁有190公分高挑身材的他，先是讓飛飛、翔翔接連站在自己肩膀上，接著將孩子高舉、往上拋飛後丟入水中。當下，年僅4歲的飛飛翔翔，臉上完全沒有流露絲毫恐懼，勇敢地衝進水裡，接著更賣力往前游。

▲黑人趁著週末親自教飛飛翔翔學游泳。（圖／翻攝自黑人Instagram）

▲黑人趁著週末親自教飛飛翔翔學游泳。（圖／翻攝自黑人Instagram）

▲黑人水中拋高孩子的舉動，令部分網友提醒要小心安全。（圖／翻攝自黑人Instagram）

隔天，黑人又帶著雙胞胎兒游泳，這次除了曬出飛飛翔翔成功學會換氣的畫面，還PO出將翔翔拋飛在空中的截圖，忍不住笑說：「會不會太用力了！」一連串舉動，令部分網友捏了把冷汗，紛紛留言提醒，「頭先下水好嗎」、「要小心飛翔的頸部」、「看起來很危險，還是小心一點好」。同時，也有不少粉絲開玩笑虧，「當黑人的小孩好刺激」、「真的是『飛飛翔翔』」、「范范嚇歪了吧」，意外掀起一陣熱烈討論。

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陳建州, 飛飛翔翔, 黑人, 范瑋琪, 范范, 飛飛, 翔翔

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