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野生DJ SODA打卡故宮！　穿緊身旗袍羞笑：我愛台灣…網暴動求巧遇

記者劉宜庭／綜合報導

南韓女神DJ SODA擁有「韓星等級」外貌及身材，在網路上擁有超高人氣，甚至還曾被外界形容是「漫畫裡走出來的人物」。近來，她因為受邀參加S2O Taiwan潑水音樂節現身台灣，期間不時在IG打卡，還一度出現在位於台北士林的國立故宮博物院，吸引大票網友暴動狂喊求巧遇，意外掀起熱議。

▲DJ SODA於6日在故宮打卡。（圖／翻攝自DJ SODA的Instagram）

▲DJ SODA於6日在故宮打卡。（圖／翻攝自DJ SODA的Instagram）

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DJ SODA於6日透過Instagram發文，開心在故宮打卡，同時曬出一段影片，當時就曾在文中預告，不久後將現身S2O活動。畫面中，她頂著招牌金色短髮，穿著粉色系緊身旗袍，先是以側身入鏡，展現前凸後翹的魔鬼S型身材，下秒鏡頭拉近時，轉向正面、微微彎腰，同時露出害羞微笑，甜美模樣頓時融化大票粉絲的心。

▲DJ SODA於6日在故宮打卡。（圖／翻攝自DJ SODA的Instagram）

▲DJ SODA於6日在故宮打卡。（圖／翻攝自DJ SODA的Instagram）

▲DJ SODA轉身正對鏡頭甜笑。（圖／翻攝自DJ SODA的Instagram）

雖然旗袍衣領僅微微開小V，不過由於服裝緊身的設計，讓DJ SODA一轉過身來，傲人胸型頓時乍現，激短裙也讓一雙美腿若隱若現，辣度破表。許多粉絲看見PO文，也紛紛留言狂喊，「OMG太漂亮了」、「好想巧遇」。此外，由於她在文末Tag標註「我愛台灣」，令不少網友留言「歡迎來到台灣」。

DJ SODA這次來台，其實是受邀參加S2O Taiwan潑水音樂節，除了在活動首日（6日）與台灣知名DJ Ray Ray合體，進行B2B共同演出，到了隔天，她同樣穿著粉色旗袍，驚喜現身，還突然衝上VVIP中間的媒體區，在攝影大哥面前狂扭，雖然僅快閃1分鐘就離開，卻仍掀起在場媒體一陣驚呼。

▲S2O Taiwan潑水電音節，DJ SODA、 Ray Ray。（圖／記者林敬旻攝）

▲DJ SODA（右）6日與DJ Ray Ray同台B2B表演。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼S2O Taiwan潑水電音節,DJ SODA。（圖／記者李毓康攝）

▲活動第2天，DJ SODA突然衝上S2O Taiwan媒體區。（圖／記者李毓康攝）

S2O來自泰國，融合電音派對與泰國潑水節歡樂元素，短短5年成為亞洲最富盛名的電音節之一，今年首度引進台灣。S2O Taiwan斥資2000萬，將招牌設備「360度噴水系統」及「高壓水槍」原封不動運來台灣。這是今年首次大型音樂節，兩日吸引上萬名觀眾前來朝聖，體驗濕身又失聲的快感。

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DJ SODA, S2O, S2O Taiwan

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