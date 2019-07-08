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張倫碩摔東西怒罵「你有病啊！」　鍾麗緹尖叫大哭：我受不了了

記者劉宜庭／綜合報導

香港女神鍾麗緹和張倫碩結婚3年，近來合體登上陸綜《我最愛的女人們》，私下夫妻互動在鏡頭前赤裸呈現，連吵架也不例外。期間，小倆口的爭吵頻率，是4對夫妻當中最高的一對，近來節目逐漸邁入尾聲，預告中卻又驚見雙方大吵，這次甚至還動手摔東西，令不少觀眾看了心驚驚。

▲預告中，張倫碩、鍾麗緹再度大吵。（圖／翻攝自《芒果TV》）

▲預告中，張倫碩、鍾麗緹再度大吵。（圖／翻攝自《芒果TV》）

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5日播出的《我最愛的女人們》中，眾人結束在西班牙的旅程，動身前往位於大陸湖南湘西的張家界，這也是節目組所規劃的最後一站。然而，最新釋出預告中，各組夫妻互動上都似乎起了摩擦，其中，又以張倫碩夫婦爆發的衝突，看起來最為嚴重。

▲預告中，張倫碩、鍾麗緹再度大吵。（圖／翻攝自《芒果TV》）

▲張倫碩摔東西。（圖／翻攝自《芒果TV》）

預告中，鍾麗緹先是大喊：「又來啊你！」張倫碩不但反罵，「你有病啊！」接著還拿起東西往前方摔，瞬間讓女方發出尖叫聲。下秒畫面一轉，鍾麗緹怒吼，「你叫導演來啊！」男方則是不甘示弱回嗆，「來唄，誰怕誰啊！」最後鍾麗緹忍不住崩潰落淚，一邊爆哭一邊喊著，「我不想拍了！」

▲預告中，張倫碩、鍾麗緹再度大吵。（圖／翻攝自《芒果TV》）

▲預告中，張倫碩、鍾麗緹再度大吵。（圖／翻攝自《芒果TV》）

▲預告中，張倫碩、鍾麗緹再度大吵。（圖／翻攝自《芒果TV》）

▲張倫碩、鍾麗緹互嗆。（圖／翻攝自《芒果TV》）

另外一段預告中，張倫碩衝出門外，鬆口飆罵「（跟）神經病一樣，能錄不能錄？不能錄算了！」鍾麗緹同樣摔東西，崩潰直呼：「我受不了了！」一連串激烈衝突，令不少觀眾看了心驚驚，不過也有網友猜測，由於先前節目就有安排婆媳「假吵架」的橋段，這次很有可能也是類似狀況，不過真相到底為何，只能等節目播出後才能知曉了。

▲預告中，張倫碩、鍾麗緹再度大吵。（圖／翻攝自《芒果TV》）

▲張倫碩怒罵「神經病」。（圖／翻攝自《芒果TV》）

▲預告中，張倫碩、鍾麗緹再度大吵。（圖／翻攝自《芒果TV》）

▲預告中，張倫碩、鍾麗緹再度大吵。（圖／翻攝自《芒果TV》）

▲鍾麗緹也摔東西。（圖／翻攝自《芒果TV》）

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