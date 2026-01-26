泰百千萬女神CP來台！Jane當眾調情「私房景點是我家」　阿嬤坐台下⋯Kao秒變乖

記者蕭采薇／台北報導

2026年開春最香！泰國GL爆紅組合「KaoJane」日前帶著爆紅劇集《Love Design愛情設計》來台舉辦見面會。由IG擁有千萬粉絲的泰國當家花旦Kao（Supassara Thanachart）與精通中文的Jane Yeh（葉芷妤）組成的神仙CP，魅力席捲台北，門票不到兩小時就秒殺。兩人不僅合唱中文歌《有點甜》瘋狂撒糖，Jane Yeh更在台上大膽調情，直說推薦給對方的私房景點是「我家」，讓全場粉絲尖叫暴動。

▲Jane（左）和Kao（右）首搭合作《愛情設計》被喻為是GL劇教課書。（圖／NAC、YIWO提供）

中文十級寵粉！Kao甜喊：我是妳們的糕糕

[廣告]請繼續往下閱讀...

見面會一開場，Jane Yeh就展現流利中文實力，親切問候：「大家好！我是葉芷妤。」並大讚台灣粉絲：「很有秩序，又特別優雅！」而IG追蹤數突破1000萬的「水晶系女神」Kao也誠意十足，用標準中文軟萌自我介紹：「大家好！我是妳們的KaoKao（糕糕）。」瞬間融化全場。

▲Kao在IG擁有千萬粉絲，是泰國當家花旦。（圖／NAC、YIWO提供）

兩人更在台上大玩名字梗，互用台語和中文甜讚對方：「阿姊，妳真正有夠（Kao）水！」、「芷妤，妳真（Jane Yeh）的好美。」自然的親暱互動讓台下粉絲全程姨母笑。

見家長了！Jane阿嬤驚喜現身 推薦Kao去淡水看夕陽

聊到私下生活，當被問及想帶Kao去哪裡玩時，Jane Yeh二話不說甜笑回應：「私房景點當然是我家...」此話一出全場嗨翻，以為兩人在台上公費戀愛。Jane Yeh隨即透露，其實是因為今天「阿嬤」也來到了現場。

▲「KaoJane」是泰百當紅CP，見面會兩小時完售。（圖／NAC、YIWO提供）

一聽到阿嬤在台下，Kao立刻起身展現好媳婦風範，向長輩致意：「阿嬤您好，請多關照！」除了約定要去家裡吃飯，Jane Yeh也計畫帶Kao去淡水騎腳踏車、看夕陽，Kao則甜回：「只要能一起，去哪裡都很開心。」

▲Jane（右）帶著Kao（左）和阿嬤見面。（圖／翻攝自IG／janeeyeh）

女神變辣妹！Jane帥氣「脫衣」 Kao熱舞電暈全場

除了甜蜜互動，舞台表演更是誠意滿滿。KaoJane接連演唱《Love You 3000》、《I'll Do It How You Like It》及戲劇主題曲《Love Design》，更驚喜選唱汪蘇瀧的《有點甜》，標準咬字與甜蜜對唱讓現場充滿粉紅泡泡。

▲有一半台灣血統的Jane，因接連演出《瘋狂獨角獸》和《愛情設計》爆紅，目前也正在拍攝台灣電影《無形》。（圖／NAC、YIWO提供）

個人舞台部分，Kao帶來《Damn Right》，曼妙舞姿盡顯穠纖合度的完美身材，不時對台下放電；平時給人氣質印象的Jane Yeh則畫風突變，表演《DUM DUM》時竟帥氣將外套脫去，展現性感撫媚的一面，火辣反差讓尖叫聲差點掀翻屋頂。

▲真的太紅，KaoJane在見面會上被粉絲央求要加場。（圖／NAC、YIWO提供）

《愛情設計》收視狂飆 粉絲敲碗全球巡迴



KaoJane主演的《Love Design愛情設計》播出後收視屢創佳績，也讓兩人人氣水漲船高。Jane Yeh同時也是Netflix原創泰劇《瘋狂獨角獸》女主角，演技備受肯定。此次台北見面會是兩人排除萬難合體排練的成果，Kao也特別祝福Jane Yeh在台灣拍攝的電影《無形》能獲得好成績，更多活動資訊請關注主辦單位官方社群。

▲Kao（左）Jane（右）仔細看粉絲問題，一切要求來者不拒。（圖／NAC、YIWO提供）



▲Kao（左）Jane（右）不光演技精湛，唱歌跳舞也沒問題。（圖／NAC、YIWO提供）