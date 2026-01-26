《荒島囚救》社畜荒島逆襲慣老闆！雷米式「地獄職場幽默」超舒壓

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
娛樂中心／綜合報導

被老闆壓榨到想原地消失？電影《荒島囚救》講述社畜琳達與慣老闆在出差空難後受困荒島，被迫攜手求生。但在名導山姆·雷米執導下，求生演變成一場瘋狂的職場權力反轉。一場關於報復與怪誕幽默的荒島遊戲即將展開，絕對是今年最令上班族通體舒暢的逆襲大作，電影將於1月29日上映。

▲▼電影《荒島囚救》。（二十世紀影業提供）

▲電影《荒島囚救》講述老闆與助理在因空難受困於荒島。（二十世紀影業提供）

山姆·雷米回歸！怪誕美學再現「地獄職場」

如果你還記得《鬼玩人》中那種讓人邊尖叫邊發笑的視覺震撼，或者是《地獄魔咒》中對人性貪婪的極致諷刺，那麼你絕對不能錯過這部新作《荒島囚救》。這不僅是神級導演山姆雷米重回他最擅長的恐怖喜劇領域，更是一次對現代職場文化的暴力拆解。

本片卡司陣容集結了實力派女星瑞秋麥亞當斯飾演靈魂人物「琳達」，她將那種長期被社會毒打、眼神死透的社畜感詮釋得入木三分。而飾演慣老闆的男主角狄倫歐布萊恩，則精準捕捉了那些「只會出一張嘴、出事推基層、沒事搶功勞」的老闆嘴臉。山姆·雷米利用招牌的快速推軌鏡頭與詭譎節奏，將這對辦公室冤家的衝突放大到極致，展現出一種既詭異又無奈、充滿「怪誕荒唐幽默」的風格。

▲▼電影《荒島囚救》。（二十世紀影業提供）

▲▼身為上下屬的二人，職位在荒島上變得無意義。（二十世紀影業提供）

▲▼電影《荒島囚救》。（二十世紀影業提供）

階級崩壞：當「老闆」在荒島上變得一文不值

故事的開端是所有上班族的集體夢魘：一場說走就走的差旅，伴隨而來的是老闆在商務艙內不斷嗡嗡叫的冷嘲熱諷。琳達作為一名資深助理，領著微薄的薪水卻要24小時待命處理老闆的所有情緒垃圾。然而，一場空難粉碎了文明世界的規則，當飛機殘骸墜落在這座與世隔絕的荒島，琳達驚覺自己與這位最痛恨的人成了唯二的倖存者。

在文明社會，老闆擁有金錢、頭銜與HR賦予的生殺大權；但在荒島上，這些身外之物比不上一顆能果腹的椰子或一塊能遮雨的防水布。山姆·雷米巧妙地捕捉了這種「權力轉移」的瞬間。當慣老闆試圖用「我回公司後幫你升職加薪」來換取物資時，琳達眼神中透出的冷笑與沉默，正式宣告了「社畜逆襲」的開始。這不只是一部求生片，這是一部將職場階級徹底送進粉碎機的警世寓言。

▲▼電影《荒島囚救》。（二十世紀影業提供）

▲電影《荒島囚救》上演了「社畜逆襲」。（二十世紀影業提供）

從瘋狂邊緣看透人性真面目

然而，《荒島囚救》並非淺薄的爽片，它在第三幕展現了深刻的心理深度。隨著物資匱乏與孤獨感的侵蝕，這場權力遊戲逐漸推向了瘋狂的邊緣。原本的報復行動，演變成一場詭異的心理博弈。誰能掌控最後的火源？誰才是這座島上真正的「決策者」？

山姆·雷米發揮了他在驚悚片上的深厚造詣，將兩人的角力轉化為一場靈魂的剝洋蔥過程。這種「合作卻又互相殘殺」的矛盾關係，像極了在現代職場中的困境。琳達與老闆在島上的每一場對話，都像利刃般切開職場文化的虛偽外殼，讓觀眾在笑聲之餘，也看見人性在極端環境下的真實與脆弱。

▲▼電影《荒島囚救》。（二十世紀影業提供）

▲不只是荒島求生，更是一場詭異的心理博弈。（二十世紀影業提供）

1月29日帶上你的老闆進戲院

1月29日，全台電影院將同步開啟這場荒島生存大賽。邀請全台灣的社畜一起走入戲院，看琳達如何大顯身手，將那些職場惡夢永遠留在荒島。記得，看完電影回公司上班時，別忘了對你的老闆露出一抹神祕的微笑。因為你永遠不知道，哪一天你們也會一起掉到一座荒島上。

▲▼電影《荒島囚救》。（二十世紀影業提供）

