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罷工空姐暗算「要在機艙門動手腳」給好看！　跳船組員嚇壞：這會殺死人

記者田暐瑋／綜合報導

長榮罷工落幕，但內部爭議持續延燒，甚至還有參加罷工的空服員放話回到公司後要「霸凌」反罷工的人，引起不小討論。陳斐娟節目邀請匿名空服員Amy揭發內幕，透露罷工同事出言威脅，之後要在機艙門動手腳，讓飛安問題出現漏洞，甚至有可能傷害到乘客，藉此陷害跳船者。

陳斐娟在節目《這！不是新聞》中請來匿名長榮空服員Amy揭露工會霸凌內幕，Amy表示，參加罷工的空服員現在還無法回到公司值勤，卻已在群組內放話說，如果回到公司就要開始霸凌人，甚至威脅之後要在機艙門動手腳，因為在起飛降落時，艙門若沒有在正確的位置上，就會遭到免職處分。

▲長榮空姐出面揭內幕。（圖／翻攝自YouTube／這!不是新聞）

▲長榮空姐出面揭內幕。（圖／翻攝自YouTube／這!不是新聞）

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Amy接著解釋，飛機起飛後，艙門必須被調整到「保持警戒狀態」，確保在遇到萬一時，門一打開滑梯就可以自動充氣，反之，如果艙門開關沒有在正確的位置上，逃生時就沒有滑梯使用，她接著補充，一般飛機降落後，艙門開關必須改為「一般狀態」，但如果有人故意調成「保持警戒狀態」，等到艙門一開，機場人員靠近準備後續動作，此時滑梯自動彈出，衝擊力道就足以彈死人。

罷工風波掀起長榮內部鬥爭，跳船空服員也遭到言語威脅，Amy坦言，因為這次很多負責打考績的副事務長也是罷工一員，的確會擔心會不會影響到自身權益，但長榮高層已宣布目前暫停所有考核，來保護這些跳船的組員。

▲▼ 長榮罷工落幕。（圖／記者蔡玟君攝）

▲長榮罷工落幕。（圖／記者蔡玟君攝）

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長榮, 罷工, 陳斐娟

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