謝忻悄被安排「復出演藝圈」！　從公益開始…經紀人首曝復工進度

圖文／鏡週刊

謝忻和阿翔雖因不倫自毀事業，被經紀公司無限停工，但其實從阿翔頻繁的「曬家庭美滿」來看，其實復出之路已在默默安排中，就等一個好時機，讓這兩位男女主角，重回演藝圈。

請繼續往下閱讀...

原本兩人在出事之前，就已經談好了8月「十方啟能中心」的募款活動，被無限停工之後，該單位不畏懼2人偷情形象，還探詢經紀公司如期合體的可能，可惜暫時遭到擱置。但日後2人還是可能循著做公益的方式，重新回到演藝圈，至於能不能成功，觀感是矯情還是贖罪，只能留給鄉親判斷了。

據悉，阿翔應有可能繼續主持工作，但勢必無法同框的謝忻，也有可能轉往戲劇路，謝忻形象重挫，但身邊還是有不少友人、工作人員都很同情她，頻頻為她奔走，謝忻雖然一開始說著要退出演藝圈，在經紀公司的經營下，也不可能說退就退，有可能藉公益工作展開復出之路，日前還有媒體報導，謝忻上週已悄悄買了機票前往敘利亞做慈善，但其實她都待在台灣，只是幾乎足不出戶。

有趣的是，在2014年的報導中，謝忻就曾透露過想演戲的意願，當時她還說最想演小三的角色，「因為我是好人臉，想試試看當壞女人的感覺」，如今看來，有夠諷刺。

謝忻經紀人阿淼則回應，謝忻目前處於停工狀態，除了工作的事情不太會跟她聯繫，但知道她好像吃不太下。至於何時復工，「不會這麼快，要等她狀態適合的時候，也要看社會接不接受。」



更多鏡週刊報導

【翔忻激吻後3】和阿翔先後被領進門 恩師認證謝忻「不漂亮但有人緣」

【翔忻激吻後4】和Grace不是閨密 謝忻粉身碎骨也要愛阿翔原因揭曉

【翔忻激吻後1】神隱2週首度曝光！ 謝忻暴瘦7公斤痛哭拜恩師