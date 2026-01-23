獨／FTISLAND零遮掩現台北地下街K區！拿手機興奮合照　粉絲哭：沒遇到

記者吳睿慈／台北報導

由「Fans World粉絲窩」所舉辦的2025年度人氣系列票選，各國偶像明星戰況激烈，日前前三名排行出爐，第一名為戲劇《書卷一夢》、第二名為FTISLAND，第三名則為Ozone，應援燈箱16日起正式在台北地下街K區上刊，吸引大批粉絲到場搶拍。更讓歌迷驚喜的是，FTISLAND於23日下午低調現身燈箱前，以行動力挺粉絲不分晝夜投票的成果，展現偶像與粉絲之間的雙向奔赴。

▲FTISLAND於23日下午驚喜現身台北地下街K區。（圖／讀者提供）



FTISLAND以2186萬4931票拿下第二名寶座，燈箱應援上線當天，李洪基跨海得知消息，還曾在Instagram限時動態轉發照片，而他們此趟為了週末24、25號的台大體育館演唱會來台，提早抵台還不忘到台北地下街K區力挺粉絲的心意。

▲李洪基與自己的燈箱照拍照。（圖／讀者提供）



FTISLAND於23日下午直擊現身於台北地下街K區，3人穿得帥氣、打扮有型，且並未刻意遮臉五官，李在真看到燈箱時，立刻拿起手機拍照，而崔敏煥、李洪基也跑到燈箱前各自合照，不論是團體照還是個人照，3位成員都往前靠近看得仔細，合照完才離開。

只是FTISLAND此行低調，身旁多為路人，現場雖有幾名民眾在練舞，但並未有人發現巨星的蹤跡，一行人短暫停留幾分鐘，特地來到現場回應粉絲的心意，拍完照便在工作人員與保鏢的陪伴下緩緩離去。有趣的是，李洪基在離開沒多久後，便在IG發出認證照，幽默寫下「這豬是誰，謝謝」，由於他近來瘦身有成，照片裡的他是過去來台的模樣，忍不住自嘲較圓潤時期的他。

▲FTISLAND站在自己的燈箱前仔細觀看，只可惜後方民眾都沒發現他們的蹤跡。（圖／讀者提供）



▲李洪基自虧「這隻豬是誰，謝謝」。（圖／翻攝自李洪基IG）



FTISLAND過去憑藉歌曲〈壞女人〉紅遍全台大街小巷，由於歌詞與台語「到南部弄假牙」相似，主唱李洪基也經常與粉絲討論到此事，對於這首歌在台灣的傳唱度感到有趣且驚喜。此次李洪基、李在真與崔敏煥3人親自現身台北地下街K區燈箱前合照，用最直接的方式回應粉絲長時間的應援與支持，也再次寫下屬於FTISLAND與台灣粉絲之間溫暖又難忘的一刻。FTISLAND預計於24、25日連續兩天在台大體育館開唱，演唱會零星票券可洽主辦單位希林國際。