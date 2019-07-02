夏宇童躲直銷詛咒「媽媽生病」力挺好友一生積蓄全沒啦

記者蕭雅玲／台北報導

夏宇童日前上衛視中文台《一袋女王》錄影時透露，剛出道時同學、好友都開始投入職場，為了避免投入直銷的朋友對她的「糾纏」，她早就想好用媽媽生病、自己出車禍等藉口來脫身。

▲夏宇童曾因朋友而投資直銷。（圖／翻攝自臉書）

她透露，自己從出道開始就很努力存錢，好不容易才存到30萬，有一天遇到從小就認識有著好交情的朋友，約她出來見面說自己在經營保養品，也攤開報表讓她看的亮眼的銷售成績，希望夏宇童出錢投資她。因為從小就知道朋友數理科很強，加上又認識她們全家，連她爸媽、男友電話都有，心想不會被騙的她便把戶頭裡所有錢全數轉給朋友，並期待下個月有分潤，就可以很快把錢回收。





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▲夏宇童日前上節目談到躲直銷的妙招。（圖／翻攝自臉書）

而剛開始第一個月她只拿到300元，接下來幾個月朋友也都是幾千元給她，一追問之下朋友才坦承自己是在經營直銷，而更慘的是第一個月剛把錢轉給友人，沒想到上線跟公司就突然消失不見，加上她囤的貨也賣得不好，讓夏宇童當初投資的30萬完全血本無歸，由於朋友投入的錢比她的還多，讓夏宇童也捨不得罵她，但兩人的友情依舊不變，後來朋友後來也努力工作把錢還給夏宇童。