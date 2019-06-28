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金曲眾星雲集進入倒數！五月天、蕭敬騰受邀擔任頒獎人

記者蕭雅玲／台北報導

第30屆金曲獎頒獎典禮將於明晚（29日）於台北小巨蛋登場，主辦單位邀請海內外巨星擔任表演嘉賓外，頒獎嘉賓更是眾星雲集，包含五月天、陳奕迅、莫文蔚、言承旭、S.H.E、艾怡良、戴佩妮、徐佳瑩、A-Lin、陳珊妮、盧廣仲、王彩樺、信等人，以及去年挑大樑主持的蕭敬騰也受邀擔任頒獎嘉賓。

▲▼五月天。（圖／台視）

▲五月天受邀擔任金曲獎頒獎典禮頒獎人。（圖／台視）

此外，主辦單位也特別禮聘葛萊美獎轉播混音師艾瑞克.席林擔任典禮成音顧問，從事成音工作超過40年，自90年代起陸續與瑪丹娜、艾爾頓強、夏奇拉、瑞奇馬丁等知名歌手合作。

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也曾參與葛萊美獎、拉丁葛萊美獎、告示牌音樂獎、拉丁告示牌音樂獎、MTV 音樂錄影帶大獎、美國鄉村音樂學院獎等大型頒獎典禮，並曾榮獲 4 座葛萊美獎、16 座拉丁葛萊美獎、6 座黃金時段艾美獎的肯定。這次他將豐富經驗跟金曲團隊分享交流，並已為金曲典禮準備數週，認為任何好的電視製作，需出自於事先完整規劃。

今年主辦單位以最高規格打造大型華麗舞台，整體舞台皆為曲線設計，因三個圓才成波浪，工法可謂困難，其中又以S.H.E的《三葉草》表演舞台為甚，設計上除了需考量三位嘉賓各自站位，亦需雕塑葉面自然舒展的圓弧感。而全長90公尺的星光大道部份，更搭設百萬雨棚，為即將蒞臨的金曲典禮貴賓作貼心準備。

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五月天, 蕭敬騰

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