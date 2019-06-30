獨／廖士賢抱兩座金曲沒慶功宴！康康開包廂幫他辦慶功

記者蕭雅玲／台北報導

康康以《ㄐㄧㄚ ㄐ ㄧ ㄚ ˊㄐㄧㄚˇ ㄐㄧㄚˋ》入圍金曲30「最佳台語男歌手」，昨晚還在錢櫃訂了包廂，原本想幫自己辦慶功宴，但無緣敲金。後來典禮坐在他隔壁的廖士賢連得「最佳台語專輯」與「最佳編曲人」，但卻沒準備慶功場地，所以康康便以「老大哥」身份幫他慶功，而廖士賢也抱著康康說：「謝謝你幫我慶功！」。

▲康康昨幫廖士賢舉辦慶功。（圖／康康）

康康這回入圍卻無緣沒得獎，坦言雖有點失落，對他而言就是「新的里程」，由於他的專輯製作人荒山亮是評審老師之一，康康覺得「為了避嫌沒能得獎」是理所當然，但他也認為：「專輯製作人不該當評審，若把獎頒給自己做的專輯也很奇怪！」他在經過一夜的沉澱，他今天也在老婆的同意下，開始準備下一張專輯的籌備，期望明年能再獲肯定。

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▲康康入圍金曲30台語男歌手，帶妻小走紅毯。（圖／攝影中心攝）

頒獎典禮上，康康坐在廖士賢旁邊，其實兩人早在去年就相識，「因為去年荒山亮入圍時，他跟我都有到場幫荒山亮加油打氣！」這回同時入圍台語男歌手獎，卻同時落馬，兩人還互相打氣。有趣的是，雖然在典禮上得了兩座獎，卻自動變成小弟，典禮中間康康喊「口渴」，廖士賢馬上打電話叫在後台的老婆拿水進來，讓康康覺得很有趣，也見證雙方的交情。

