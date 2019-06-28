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主持金曲進入倒數！Lulu急找師父黃子佼「定心」！

記者蕭雅玲／台北報導

Lulu首次獨挑大樑主持金曲獎頒獎典禮，即將在29日晚上登場，日前她特地約了師父黃子佼當「定心丸」，兩人聊了兩個半小時，黃子佼也分享自己過往主持三金的經驗，還一邊給她鼓勵、一邊恐嚇她現場可能會發生的狀況，並叫她在後台要專心看螢幕看，若沒有專心看怕萬一怎麼樣，會跟不上節拍。

▲第27屆金曲獎頒獎典禮，林俊傑頒獎，黃子佼穿拖鞋。（圖／翻攝自YouTube）

▲第27屆金曲獎頒獎典禮，林俊傑頒獎，黃子佼穿拖鞋。（圖／翻攝自YouTube）

黃子佼今（28日）錄製華視《超級同學會》節目提到，這回Lulu獨挑大樑主持三金典禮，難免會緊張，所以便在昨天晚上與Lulu約吃飯，把自己過往的主持經驗分享給Lulu，「我沒有給很直接的意見，她還是要做自己『LULU Style』，就像蕭敬騰有自己的風格。」他也以自己的經驗叮嚀她現場可能會有訊號不穩，或臨時被叫上台的事情，所以要她得即使在後台也要緊盯螢幕看，以免狀況發生時自己沒有銜接上。

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▲第27屆金曲獎頒獎典禮，林俊傑頒獎，黃子佼穿拖鞋。（圖／翻攝自YouTube）

▲黃子佼曾主持金曲臨時被叫上台時還穿著拖鞋。（圖／翻攝自YouTube）

他也以自己主持27屆金曲獎時，林俊傑擔任頒獎嘉賓，因太緊張臨時在台上召喚他出場「救援」，而當時他人就是在後台盯著螢幕看，聽到林俊傑叫他上台，還來不及換裝，直接穿著藍色拖鞋上台救援，他表示：「若當值我沒有看的話，林俊傑在台上應該會很尷尬。」

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黃子佼, 林俊傑, Lulu

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