Lulu主持《聲林2》老蕭狂讚金曲亮點　林宥嘉掃QR code被騙！

記者蕭雅玲／台北報導

Lulu主持ETtoday新聞雲《聲林之王》邁入第二季，今（2日）與導師蕭敬騰、林宥嘉合體出席記者會。Lulu表示，上一季有很多素人參賽，這回舉辦多場地方海選，「報名超過一萬人，最後只有19位素人擠進初選。」而她昨天提前到現場看彩排，「發現除了金曲獎入圍者，連發片歌手也來參加！」

▲Lulu今出席《聲林之王2》首錄記者會。（圖／記者林敬旻攝）

Lulu今年再度主持《聲林2》，與天王級導師蕭敬騰、林宥嘉合作，三人默契十足，在台上被問到她接棒蕭敬騰的主持棒，獨挑大樑主持金曲30的表現，蕭敬騰立刻為給她打了100分的成績，並說：「我覺得這是一種能量，也是最高的榮譽，因為這是非常不簡單的事情，不是任何一個人可以站上去，所以我覺得無論怎樣，做完就是最棒的。」

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尤其是Lulu在台上模仿蕭敬騰去年的自畫像橋段，他認為：「我覺得畫得蠻像的，因為可愛版所有特徵都要到位，真的很不容易！」還大誇Lulu表現「很用心」。

▲Lulu合體蕭敬騰、林宥嘉，一起出席《聲林之王2》首錄記者會。（圖／記者林敬旻攝）

而林宥嘉也透露，原本要給Lulu打100分，卻因被Lulu的QR CODE橋段給騙了，所以無法給她滿分，讓一旁的Lulu立刻對著林宥嘉求饒說：「好啦！再拿真實給你掃。」讓全場大笑。



《聲林之王2》8月23日起每周五晚間9點於ETtoday新聞雲主站、粉絲團、YouTube、App全平台播出，周六晚間8點中天綜合台，周日晚間8點台視播出；『馬來西亞』每周五晚間9點在Astro Go、On Demand，周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；『新加坡』每周五晚間9點於E-City都會台播岀；『美洲』美西時間周六晚間8點東森美洲新聞台播岀。

▲Lulu再度接下《聲林之王2》的主持棒。（圖／記者林敬旻攝）

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