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Lulu搭童顏軟體變臉入圍女歌手　黃子佼覺得有點可惜！

記者蕭雅玲／台北報導

Lulu首度挑大樑主持金曲30頒獎典禮，昨晚（29日）圓滿落幕，師父黃子佼人在墾丁度假也緊盯節目看，他認為Lulu主持亦莊亦諧，模仿評審陳珊妮的橋段很俏皮也討喜，他認為28歲的Lulu「只有敢不敢或辦不辦得到」，自認換成是當年的自己應該是不行，讓為師的他有種初生之犢不畏虎，吾家有女初長成的感覺。

▲▼黃子佼、孟耿如。（圖／翻攝自臉書）

▲黃子佼與未婚妻孟耿如在墾丁度假。（圖／翻攝自臉書）

黃子佼帶著未婚妻孟耿如到墾丁度假，被問到Lulu的表現，他也說，最驚艷應該是模仿陳珊妮那段，因為以往介紹評審團都是畢恭畢敬的方式去介紹，但她卻以模仿方式達到效果，且又不失莊重，令黃子佼佩服。而典禮上Lulu模仿去年主持人蕭敬騰自畫像的橋段，他覺得蠻酷的，「往往三金都是一年做一年，跟前一年沒太大連結，會想到這個也是蠻有意思！」

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▲▼金曲主持lulu一口氣換了6套衣服絢麗登場 。（圖／品牌提供、台視）

▲黃子佼誇Lulu主持三金表現令他滿意。（圖／品牌提供、台視）

他認為Lulu首次主持金曲就能「安全下莊」，已經很不容易，他昨天也全程看完節目，除了模仿也有很多橋段搭上時事，像她把自己Line的QR Code穿在身上，「是2、30年前主持人玩不到的哏」，但最可惜就是在頒發最佳女歌手獎前以童顏軟體製造效果時，「陳玲兒與艾怡良沒有面對軟體，所以效果沒有呈現出來，覺得有點可惜！」他認為應該事先跟她們溝通，請她們看前面鏡頭，就能呈現出Jolin與孫盛希的童顏的可愛效果。

▲▼金曲頒獎典禮－LuLu 黃路梓茵、艾怡良、孫盛希、岑寧兒、蔡依林。（圖／翻攝自Hami Video）

▲金曲頒獎典禮上變臉入圍者蔡依林、孫盛希、艾怡良、岑寧兒，卻沒達預期效果。（圖／翻攝自Hami Video）

黃子佼主持過無數次三金頒獎典禮，每次典禮結束後都有習慣，冷靜地去審視別人給自己的好評與負評，做一個總結，他也說：「若Lulu願意跟我事後分享，我也是會講的出一些小看法，但也許她不想面對這些太深奧的事情，那也OK！」

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Lulu, 黃子佼, 孟耿如, 黃路梓茵, 陳珊妮, Jolin, 艾怡良, 蕭敬騰, 孫盛希, 陳玲兒

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