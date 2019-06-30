Lulu主持金曲「準時下班」為開場排練苦練一個月

記者蕭雅玲／台北報導

Lulu首挑大樑主持金曲獎頒獎典禮，昨（29日）精準掌控流程讓她「準時下班」！為了開場的Rap演出，她苦練一個月，展現出的成果令人驚艷，就連師父黃子佼人在墾丁度假也大讚她的表現。

▲Lulu在金曲30開場大唱Rap。（圖／台視提供）

經紀人也透露，當初決定用Rap做為典禮的開場，「是因為大型頒獎典禮的開場，主持人都會很正經八百講話，感覺氣氛很嚴肅，加上開場橋段後面就是陳奕迅的演出，所以很快就定調決定用輕鬆的方式呈現！」而Lulu為了這個橋段的演出，花了一個月的時間，每天進行一小時的舞蹈排練，就是希望可以讓大家看到主持人也可以以不同的面相，傳達出音樂盛會的精神。

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▲Lulu為了開場表演密集排練一個月。（圖／台視提供）

而師父黃子佼覺得Lulu在典禮上大玩童顏軟體，因沒能精準呈現入圍女歌手的童顏感到可惜！對此Lulu經紀人也說：「這個橋段不管彩排多少次，還是會因訊號、攝影師角度，以及女明星的高度難免有落差。」

Lulu經紀人解釋，在典禮上呈現入圍女歌手的童顏畫面，是因為Lulu本身就很愛玩童顏軟體，所以與主辦單位討論後，「我們都覺得入圍女歌手們，平常很難看到她們純真的一面，所以才會想用變臉方式，呈現出她們講話自在的模樣。」

