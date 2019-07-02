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姚黛瑋進醫動卵巢畸瘤手術　挫著等更年期到來！

記者蕭雅玲／台北報導

53歲的姚黛瑋在年前進行卵巢腫瘤切除手術，日前上華視《超級同學會》錄影，透露開完刀後挫著等更年期到來，「因為姊姊、媽媽在更年期時情緒起伏很大、容易暴怒」，擔心自己也會變成那樣便特別小心處理，之前檢查體內黃體素已開始下降，「有次兩個月沒來，以為停經了，沒想到下個月月經就來了！」

▲▼姚黛瑋。（圖／華視提供）

▲姚黛瑋日前上華視《超級同學會》錄影。（圖／華視提供）

姚黛瑋年前進醫做卵巢囊腫手術，術後恢復狀況良好，原本聽說兩年內不能運動，也不能提重物，沒想到她不到一個月，就報名參加半馬馬拉松比賽，三、四月又跑去參加鐵人三項的比賽，連友人看到都大誇她「神復原」狀況，根本是奇蹟。

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她樂觀說：「現在醫學超發達，狀況也都完全恢復！」她表示，當初檢查她有卵巢腫瘤時「一直沒有很在意」，還自以為是吃了人參、大豆來補身，後來友人告訴她盡量不要吃這些東西，現在回想當初猛吃補身「卵巢腫瘤應該是這樣養大的吧！」

▲▼姚黛瑋。（圖／華視提供）

▲姚黛瑋受訪坦言害怕更年期到來。（圖／華視提供）

而這回進行卵巢腫瘤手術前，她才去古巴度假，一回台來不及回家，便直接拖著行李箱住進醫院，好人緣的她朋友還以排班方式到醫院陪她，

她也說：「因在古巴太想吃家鄉味，開刀前一天晚上，還偷偷跑到夜市吃一碗麻辣鴨血」，隔天護理人員把她推進產房，她還跟護理人員確認說：「小姐，這是產房？」沒想到護理人員也淡定回她：「婦產科當然是產房！」讓她哭笑不得說：「我一輩子沒進過產房，沒想到因為開刀進產房。」

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