胡瓜坐鎮《綜藝大集合》屹立不搖！收視開紅盤「衝破4」　主持群感性道謝

《綜藝大集合》穩坐收視霸主，再創亮眼成績！上周播出收視表現再度攀高，14歲以上平均收視達3.47、25至49歲收視2.04，最高瞬間收視更衝上4.04，全國同時段全面奪冠，主持群也感性向觀眾致謝，感謝大家長期以來的熱情支持。本周節目來到雲林斗六「紅螞蟻生態世界」，現場出現一群「活到老、學到老」的跳舞媽媽隊伍，讓胡瓜看得相當開心，當場靈機一動設計全新遊戲「舞蹈花甲台灣巡迴賽」，現場笑聲不斷。

▲胡瓜《綜藝大集合》收視奪冠 。（圖／民視提供）



「舞蹈花甲台灣巡迴賽」每組由兩位藝人與兩位媽媽組成，第一棒藝人先跳舞出題，媽媽學習後再接力傳給下一棒隊友，一路傳到最後，由最後一棒藝人與第一棒藝人同步跳舞，舞步傳接最完整、最成功的隊伍即可晉級。第一組由舞陽率先出題，舞步雖然不算困難，但媽媽接力時卻一度暈頭轉向，導致下一棒籃籃看得一頭霧水，急得大喊：「什麼東西？」即便如此，籃籃仍使出渾身解數努力還原舞步，沒想到接手的鄉親阿伯卻完全抓不到重點，亂跳一通，讓準備接力的郭忠祐也跟著亂跳，滿臉問號，現場笑聲不斷。

▲籃籃滿臉困惑。（圖／民視提供）



最後登場的是胡瓜組，胡瓜出完題後竟轉頭對阿翔說：「我都忘記了！」讓大家替他捏把冷汗。一路接力後，輪到最後一棒的大飛與胡瓜對跳舞步，原本眾人焦點應該放在大飛身上，沒想到全場反而緊盯胡瓜是否還記得原本舞步，幸好胡瓜順利完成，成功化解身為關主的尷尬時刻。





▲胡瓜寶刀未老 。（圖／民視提供）