南韓演員遭病魔纏12年驟逝！3個月前痛喊：好痛，沒有活著的樂趣

記者吳睿慈／綜合報導

南韓演員鄭信宇1988年以音樂劇《Gospel》出道，但他後來對料理有興趣，更遠赴義大利、法國修習料理相關短期課程，並轉入世宗大學料理與餐飲管理學系完成學業，轉行成為專業主廚。怎料，2014年發現罹癌，抗癌12年以來，經常透過社群網站分享心路歷程，卻在18日凌晨傳來驟逝消息，享年58歲。

▲演員出身的廚師鄭信宇驟逝。（圖／翻攝自鄭信宇IG）



鄭信宇1994年透過SBS單元劇《朴奉淑律師》正式踏入戲劇圈。1998年，他成為MBC第27期公開招募演員，陸續出演《玫瑰與豆芽》、《Best劇場》、《商道》等作品，累積穩定演技實力。後來成功料理界，他活躍於各大美食節目，包括EBS《最佳料理秘訣》、Food Channel《精神宇的料理工坊》，以及KBS《生放送 今日》中的「精神宇的點點食譜」，以溫和沉穩的風格，深受觀眾喜愛。

沒想到2014年，他被診斷罹患胸腺癌，胸腺癌是發生在胸腺的罕見癌症，常無早期症狀，但可能出現胸痛、咳嗽、呼吸困難等症狀。他12年來與病魔抗戰，並透過部落格分享抗癌心路。

▲鄭信宇去年10月發文是最後一則文章。（圖／翻攝自鄭信宇IG）



最後一篇文章停留在2025年10月29日，鄭信宇寫下：「我和一般人什麼都不一樣，只要有一點失衡，身體就會一個接一個崩壞，真的好痛，沒有活著的樂趣。」字句令人鼻酸，鄭信宇突然驟逝的消息，也讓不少人心疼不已。鄭信宇19日上午11點預計在聖母醫院殯儀館舉行安魂彌撒（天主教喪葬禮），親友將低調送他最後一程。