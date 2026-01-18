44歲宋慧喬「長短髮切換」神顏太美！近距離拍零瑕疵　影片掀熱議

記者吳睿慈／綜合報導

南韓44歲女神宋慧喬自2025年初接下新戲《慢慢地強烈地》（Show Business）之後，她把及肩長髮剪掉，以一頭英氣十足的「男孩風」短髮亮相。近日，她釋出最近拍攝的新廣告影片，俐落短髮切換優雅的長髮造型，立刻掀起熱烈討論。在超近距離鏡頭下，宋慧喬依舊擁有零死角精緻五官，散發出截然不同於以往的冷冽氣場。

▲宋慧喬短髮還是超美。（圖／翻攝自宋慧喬IG）



最新釋出的形象照與影片中，宋慧喬身穿純白套裝現身，以極簡風格襯托出絕佳氣質。她雖然化著清淡妝容，將重點放在立體輪廓與清透膚質，但即使是幾乎貼近臉部的拍攝距離，氣場依舊穩定強大。

宋慧喬近來造型多變，影片裡不論是優雅又氣質的長髮，還是乾淨利落的短髮線條，多個特寫畫面精準捕捉她細微的眼神變化與情緒層次，被形容為「會呼吸的畫報」，每一秒都讓人移不開視線，全新造型令網友驚嘆連連。

▲▼宋慧喬在廣告裡又變回長髮了。（圖／翻攝自宋慧喬IG）



近來，宋慧喬的新戲《慢慢地強烈地》（Show Business）剛殺青，這次形象轉變也被視為她新作動向的前哨戰，戲劇背景設定在1960至1980年代的韓國演藝圈，描繪在殘酷現實中，為了成功不惜賭上一切的人物人生。該劇製作規模高達約韓幣700億元（約台幣17.5億元），自消息曝光以來便備受關注。