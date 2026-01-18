洪詩大伯發文掀風波！　潔哥吐槽「鬼故事」：不讓女兒沒苦硬吃

記者蔡宜芳／綜合報導

女星洪詩在2023年嫁給李運慶，大伯李運泰於去年10月發文，感謝她幫忙照顧失智父親，該舊文近日再被翻出，沒想到竟引發網友爭論。對此，「鄉民女神」潔哥（李秉潔）18日也分享了自己的看法，坦言雖然是他人的家務事，但自己無法接受女兒在婚前就得幫男友父親「把屎把尿」。

▲洪詩照顧公公的事情意外引發網友激烈爭論。（圖／翻攝自Facebook／洪詩）

潔哥表示，自己並沒有想要批評李運泰，「雖然文章裡面可以吐槽的點很多，也覺得她可憐，但是她歡喜做甘願受那是她的事，他們家務事不甘我們的事。」不過，身為人母，這類情節在她眼中簡直是「鬼故事」，「我絕對不可能讓它發生在我女兒身上！」

▲潔哥表示不願讓自己的女兒為夫家吃苦。（圖／翻攝自Facebook／潔哥/李秉潔）

潔哥指出：「光是還沒結婚就要幫男友爸爸把屎把尿，那是異性長輩的身體欸我的媽，又不是專業看護。」潔哥也坦言，如果自己的女兒結婚是為了過這種生活，「我寧願她一輩子當媽媽的小寶貝。」不希望女兒結婚是為了吃苦，「沒苦不用硬吃謝謝。」

稍早，洪詩對於大伯的貼文風波做出回應，強調自己只是「愛屋及烏」，希望在能力所及範圍去幫助長輩。對於大伯文中的「把屎把尿」一說，洪詩也特別澄清：「我除了幫我公公按摩腳，其他身體擦拭、更換尿布，都是運慶在做。」不管是丈夫、大伯、嫂嫂，其實全家都有一起分擔照顧公公的責任。

▲洪詩表示一家人感情很好，希望外界不要過度解讀。（圖／翻攝自臉書）