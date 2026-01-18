禾浩辰開車自撞…又遭民眾倒車「撞凹保險桿」　3天連遇3車關！

記者黃庠棻／台北報導

男星禾浩辰2023年8月認愛吳品潔，他去年在24日驚喜宣布求婚成功，同時發文寫下「SHE SAID YES」並附上下跪的甜蜜同框照，突如其來的聖誕節喜訊，讓大批粉絲和朋友們瞬間湧入留言區道賀。怎料，禾浩辰才剛傳來好消息不久，就意外連續發生三個車關，衰事連連讓他直呼「好累」。

▲禾浩辰求婚吳品潔成功。（圖／翻攝自Instagram／pinpin_woo）

禾浩辰近日在社群網站上發文，坦言自己先在停車場自撞，接著隔壁開車門的車主敲到車子掉漆，後來在路邊停車時，又意外被前方倒車的車主撞到前保險桿凹陷，一連遇到3個車關，甚至這些事情都是在3天內一同發生的。

▲禾浩辰連續遇3車關。（圖／翻攝自禾浩辰IG）

除了車關之外，禾浩辰在聖誕節交換禮物得到的名牌卡夾也不翼而飛，身上的悠遊卡、信用卡、提款卡都跟著不見，雖然人沒事，但心情卻大受影響，讓他忍不住直呼「我心好累，真的好累」，更曬出黑白色調的自拍動態寫下「想哭」，抒發心情。

雖然在3天內遇到一連串衰事，但禾浩辰日前出席活動時受訪，滿臉都是幸福表情，當天是他跟未婚妻吳品潔求婚後首度露面，坦言已經有在籌備婚禮，預計在今年上半年舉行，但在這之前會先去登記，兩人已經算好好日子，且現在已經改口叫未婚妻「老婆」，大方分享兩人甜蜜日常。

▲禾浩辰表示婚禮正在籌備中。（圖／記者周宸亘攝）