《功夫》梁小龍最後身影曝光　成龍、周星馳悲悼：永遠懷念

記者蔡宜芳／綜合報導

《功夫》的「火雲邪神」梁小龍被證實於14日逝世，享壽77歲，噩耗震驚各界，其在社群的最後身影引發關注。而曾與他並稱「四龍」的成龍，以及邀他演出《功夫》的周星馳，18日也紛紛發文哀悼。

▲梁小龍在《功夫》中飾演「火雲邪神」。（圖／翻攝自微博）

梁小龍逝世的消息來得突然，尤其他坐擁200多萬粉絲的抖音帳號一直都頻繁更新，影片中的他看上去還生龍活虎，完全沒有生病的跡象，也因此讓網友難以相信他突然就撒手人寰。不過，也有人認為，社群帳號應是由團隊代操，上傳的影片應該都是「庫存」。

▲梁小龍的抖音帳號不久前才更新。（圖／翻攝自抖音／梁小龍）

而梁小龍去世的消息傳開後，成龍於稍早發文表示，自己才剛回到北京，就收到了噩耗，「一時之間不敢也不願相信……」他指出，梁小龍是位精通多種傳統武術、擁有自己風格的功夫高手，「他將自己畢生所學運用到影視作品中，是一位元非常優秀的動作指導。」梁小龍不僅被觀眾深深喜愛，更讓影壇同行們佩服不已。

▲梁小龍與李小龍、成龍、狄龍號稱「四龍」。（圖／翻攝自微博／成龍）

如今一代宗師在雪中謝幕，成龍感傷喊話說：「梁兄，北京下雪了，天很陰，懷念您…」而曾與梁小龍共創《功夫》經典場面的周星馳，也於社群發文寫道：「永遠懷念梁小龍先生。」

▲▼成龍、周星馳發文哀悼。（圖／翻攝自成龍微博、周星馳IG）