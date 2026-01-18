釋小龍疑酒駕遭抓包！　隱婚4年「私約女友人」叫代駕離開全被拍

記者黃庠棻／台北報導

經典電影《新烏龍院》是許多6、7年級生的童年記憶，其中男星釋小龍因飾演功夫高強的小和尚打開知名度，近年雖然較少出現螢光幕，仍不時在社群更新近況。怎料，近日他卻被狗仔拍到在外與兩名女子喝酒，更疑似酒駕的畫面，引起熱議。

▲釋小龍演出《新烏龍院》受到喜愛。

近日，釋小龍被狗仔拍到在北京某個酒店與朋友聚餐，餐後手持未喝完的茅台酒，雖然他戴著帽子與口罩但仍難掩星味，只是已婚的他與女性友人舉止親密，女方親暱地挽住他手臂。隨後，他叫來代駕先將兩位女性好友送回飯店。

▲釋小龍。

沒想到，釋小龍送完女性友人回飯店後，竟然把代理駕駛送走，自己開車離開，此舉讓目睹全程的狗仔相當傻眼，同時公開這一片段。隨即，釋小龍疑似酒駕的關鍵字也衝上微博熱搜排行榜，只是目前大陸警方並無公開相關案件，釋小龍的團隊也尚無回應。

▲釋小龍疑似酒駕被拍。

對此，網友紛紛撻伐釋小龍，留言「酒後駕駛真的很危險」、「本來叫了代駕，代表有喝酒，為什麼最後叫代駕離開呢」、「還對他演的小和尚印象深刻」、「公眾人物要以身作則吧」，但也有不少粉絲持保留態度，認為「搞不好他只是拿著茅台酒，飯局上沒有喝」，引起熱議。

▲釋小龍疑似酒駕被拍。