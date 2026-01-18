賀一航兒爆昔家庭裂痕！誤入歧途「遭路人砍12刀」二度命危　見父掉淚轉念

記者孟育民／台北報導

男星曾治豪是已故天王賀一航的兒子，日前他錄製《11點熱吵店》談起成長過程，坦言父親長年忙於工作，父子之間感情並不親近，「從小我對爸爸好像呼口號，沒有父子的互動，每次他回來吃年夜飯，吃完就去忙。」他3歲就被送去奶奶家，隔代教養的關係導致他叛逆，在15歲時誤入歧途，覺得和幫派混在一起比較風光，甚至某次被當場被砍了12刀，一度命在旦夕。





▲曾治豪分享成長經歷。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

曾治豪分享成長時期的叛逆，國中時因為缺乏家裡關注，加上結交壞朋友，導致他行為偏差，他在家裡牆壁上噴了一個「恨」字，後來又拿菜刀亂砍沙發，最後被家人痛打一頓，但關係也逐漸疏離。某天，他趁著家人出國，和一群朋友到豆漿店吃宵夜，沒想到一出店門就遭到不明人士辱罵，對方隨即持刀攻擊，曾治豪當場被砍12刀，刀刺破胸腔，重傷送醫急救，一度命在旦夕。

▲曾治豪從小和賀一航並不親近，有事情也從未和爸爸提起。（圖／翻攝自曾治豪臉書）

事後親友轉述，曾治豪當時大量失血，足足輸了12袋血才被救回，醫院甚至二度發出病危通知。得知兒子出事後，賀一航立刻拋下工作趕到醫院，看到孩子全身佈滿刀傷、插滿管線，當場心疼落淚。曾治豪回憶，那是他人生中 第一次、也是唯一一次看見父親掉眼淚。他也就此改變，由於走過鬼門關，現如今也多做公益，希望能做一點事情回饋社會。