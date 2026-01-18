ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《大濛》破億倒數…柯煒林來台見證！劉冠廷催票房：曾敬驊贖回了

記者黃庠棻／台北報導

電影《大濛》口碑與票房持續齊飛，上映至今逾兩個月，熱度不減反增，票房更一路朝破億目標邁進，被視為最具代表性的現象級國民電影之一。隨著捷報頻傳，片商於本週末（17、18日）一連舉辦3場大型回饋活動，集結片中要角方郁婷、柯煒林、9m88、曾敬驊、劉冠廷等人，從「簽名會」、「油條合影場」到「手帕場」，逾兩千個名額逐一兌現與影迷的約定。

▲《大濛》舉辦三場大型回饋活動,集結片中要角方郁婷、柯煒林、9m88、曾敬驊、劉冠廷等人。(圖/華文創提供)

▲《大濛》舉辦三場大型回饋活動，集結片中要角方郁婷、柯煒林、9m88、曾敬驊、劉冠廷等人。（圖／華文創提供）

為與觀眾共享票房持續攀升的喜悅，主演方郁婷、柯煒林、9m88及特別演出劉冠廷，於17日晚間齊聚西門國賓鉅院廳，與現場超過600名影迷逐一簽名互動。其中，在片中飾演「趙公道」的柯煒林， 一結束香港工作便直飛來台，一落地還未來得及休息，便直奔戲院加入簽名會活動，即便行程緊湊，他仍難掩興奮之情，與粉絲熱情互動、誠意十足。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《大濛》舉辦三場大型回饋活動,集結片中要角方郁婷、柯煒林、9m88、曾敬驊、劉冠廷等人。(圖/華文創提供)

▲《大濛》舉辦三場大型回饋活動，集結片中要角方郁婷、柯煒林、9m88、曾敬驊、劉冠廷等人。（圖／華文創提供）

柯煒林將於22日迎來34歲生日，片商也特別準備生日蛋糕驚喜慶生，現場超過 600 名觀眾齊唱〈生日快樂歌〉，氣氛溫暖動人。對此，柯煒林感性分享「兩年前殺青時也剛好是生日，兩年後能這樣跟大家見面，真的覺得很不可思議。」

▲《大濛》舉辦三場大型回饋活動,集結片中要角方郁婷、柯煒林、9m88、曾敬驊、劉冠廷等人。(圖/華文創提供)

▲《大濛》舉辦三場大型回饋活動，集結片中要角方郁婷、柯煒林、9m88、曾敬驊、劉冠廷等人。（圖／華文創提供）

談及票房即將邁向破億里程碑，柯煒林則信心表示「我從一開始就對每一位工作人員、演員朋友都很有信心。」並喊話現場觀眾「希望大家能繼續陪我們走下去。」

▲《大濛》舉辦三場大型回饋活動,集結片中要角方郁婷、柯煒林、9m88、曾敬驊、劉冠廷等人。(圖/華文創提供)

▲《大濛》舉辦三場大型回饋活動，集結片中要角方郁婷、柯煒林、9m88、曾敬驊、劉冠廷等人。（圖／華文創提供）

簽名會現場反應熱烈，在片中飾演「阿月」的方郁婷於映後分享，自己已經「7刷」《大濛》，導演陳玉勳隨即逗趣回應「你好自戀。」一句話立刻引爆全場哄堂大笑。飾演姊姊「阿霞」的9m88則感性表示「現在電影上映超過一個月，今天還有那麼多的觀眾朋友來到現場支持，我覺得真的非常開心。」

▲《大濛》舉辦三場大型回饋活動,集結片中要角方郁婷、柯煒林、9m88、曾敬驊、劉冠廷等人。(圖/華文創提供)

▲《大濛》舉辦三場大型回饋活動，集結片中要角方郁婷、柯煒林、9m88、曾敬驊、劉冠廷等人。（圖／華文創提供）

由於簽名會於晚間9點舉行，劉冠廷也打趣透露「通常這個時間，我應該在床上陪兒子睡覺，托勳導的福，讓我可以站在這邊跟大家見面」他笑說，很少在這麼晚可以看到這麼多人，真的非常開心。最後，劉冠廷更引用片中由他所飾演的「高金鐘」的經典台詞「錢這個東西就好像流水」，幽默呼籲影迷持續陪伴《大濛》一路邁向破億里程碑。

▲《大濛》舉辦三場大型回饋活動,集結片中要角方郁婷、柯煒林、9m88、曾敬驊、劉冠廷等人。(圖/華文創提供)

▲《大濛》舉辦三場大型回饋活動，集結片中要角方郁婷、柯煒林、9m88、曾敬驊、劉冠廷等人。（圖／華文創提供）

在網上呼聲極高的「油條合影場」於今（18）日盛大登場，活動一開賣即湧入大量影迷搶票，瞬間造成戲院售票系統當機，搶手程度可見一斑。而片中飾演哥哥育雲的曾敬驊也加入回饋陣容，眾人拿著電影經典橋段出現的油條，與近300名影迷合影。

▲《大濛》舉辦三場大型回饋活動,集結片中要角方郁婷、柯煒林、9m88、曾敬驊、劉冠廷等人。(圖/華文創提供)

▲《大濛》舉辦三場大型回饋活動，集結片中要角方郁婷、柯煒林、9m88、曾敬驊、劉冠廷等人。（圖／華文創提供）

在映後與大家見面時，有影迷問到如果身處在《大濛》設定的民國40年代，會成為怎樣的人，柯煒林坦言「每個年代要面對的東西不一樣，怎麼面對是自己的心態，我還是選擇當一個『擇善固執』的人。」方郁婷認同表示「會跟阿月一樣，專心的做自己，對大家也要善良」。

▲《大濛》舉辦三場大型回饋活動,集結片中要角方郁婷、柯煒林、9m88、曾敬驊、劉冠廷等人。(圖/華文創提供)

▲《大濛》舉辦三場大型回饋活動，集結片中要角方郁婷、柯煒林、9m88、曾敬驊、劉冠廷等人。（圖／華文創提供）

9m88則說「不管在什麼時代，人性是一樣的，看完《大濛》會感覺到不管是市井小民、親戚、兄弟姐妹，純樸單純希望大家好的心情是非常可貴的，保持這樣的精神。」曾敬驊樸實回答「那個時代的小人物很簡單，努力工作賺錢過生活。」劉冠廷幽默呼應飾演的角色高金鐘說「還是會去偷東西送給別人，做一個劫富濟貧的人。」

▲《大濛》舉辦三場大型回饋活動,集結片中要角方郁婷、柯煒林、9m88、曾敬驊、劉冠廷等人。(圖/華文創提供)

▲《大濛》舉辦三場大型回饋活動，集結片中要角方郁婷、柯煒林、9m88、曾敬驊、劉冠廷等人。（圖／華文創提供）

此外，9m88也風趣引用故事內容向大家催票房「差一點就要把阿雲的屍體找回來了，差大家的錢，籌備一下就要破億了，所以麻煩大家幫我們找回弟弟跟哥哥！」今天特地向家中妻小「請假」的劉冠廷，逗趣表示「終於可以像雨水、霧慢慢累積成破億的大雲，今天曾敬驊有來，代表錢快要籌到可以贖回來了！」在一旁的曾敬驊透露非常開心，也讓他搜集到第3部主演的破億電影。

▲《大濛》舉辦三場大型回饋活動,集結片中要角方郁婷、柯煒林、9m88、曾敬驊、劉冠廷等人。(圖/華文創提供)

▲《大濛》舉辦三場大型回饋活動，集結片中要角方郁婷、柯煒林、9m88、曾敬驊、劉冠廷等人。（圖／華文創提供）

為呼應片中多場直擊人心的催淚橋段，片商同日加碼推出「手帕場」，貼心送上電影周邊手帕，並派出《大濛》Foggy 4簡稱F4導演陳玉勳、柯煒林、曾敬驊、劉冠廷4位男神，映後現身影廳，回應影迷的支持，也為本週末3場粉絲回饋活動畫下溫暖而深刻的句點。由華文創股份有限公司製作，電影《大濛》榮獲本屆金馬獎最佳劇情片等 5 項大獎，全台持續熱映中。

▲《大濛》舉辦三場大型回饋活動,集結片中要角方郁婷、柯煒林、9m88、曾敬驊、劉冠廷等人。(圖/華文創提供)

▲《大濛》舉辦三場大型回饋活動，集結片中要角方郁婷、柯煒林、9m88、曾敬驊、劉冠廷等人。（圖／華文創提供）

