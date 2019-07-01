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姜漢娜開拍《指定倖存者》出意外！　脖子韌帶受傷

記者吳睿慈／綜合報導

由池珍熙、姜漢娜主演的新戲《指定倖存者：60日》，描述因總統與眾多內閣成員在恐怖攻擊中不幸喪命，由繼承順位排序第12位的環境部長官朴武振（池珍熙飾演），代行總統職權60天，在各種陰謀裡保護家人和國家的故事。該劇1日在首爾舉辦發佈會，池珍熙得意地表示自己與劇中角色很像，不斷強調「我真的超級適合這個角色。」最後被主持人吐槽。

▲▼ 池珍熙、姜漢娜主演的新戲《指定倖存者：60日》（圖／Netflix提供）

▲池珍熙得意表示角色跟他很像，講太多次被吐槽。（圖／Netflix提供）

池珍熙在劇中飾演化學系教授出身的環境部長朴武振，該角色對政治完全沒有慾望，一切都以科學數字做客觀判斷的人。他得意地表示這點跟自己的真實個性很像，再加上角色設定的年紀與感覺也都與自己相當符合，記者會上不斷強調「我很適合這個角色」，多到還被主持人吐槽，也讓導演笑趴在桌上，其他演員群則都在旁笑著表示認同。

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▲▼ 池珍熙、姜漢娜主演的新戲《指定倖存者：60日》（圖／Netflix提供）

▲《指定倖存者：60日》1日在首爾舉辦發布會。（圖／Netflix提供）

記者會上另外的「嬌」點就是姜漢娜，她在劇中飾演國情院反恐專責小組要員，開拍之前特地上了一個月的武打動作課程，從最基本的前滾翻後滾翻開始學起，脖子韌帶卻因此受傷，大嘆動作演員真的不容易，但也因為有堅持下去才有成果，令她非常滿意。《指定倖存者：60日》1日起每週一、二在Netflix上架播岀。

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池珍熙, 姜漢娜, 指定倖存者：60日

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