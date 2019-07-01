傑尼斯創辦人喜多川病因證實！「蜘蛛膜下腔出血」治療中

記者吳睿慈／綜合報導

日本傑尼斯創辦人強尼喜多川（ジャニー喜多川）18日昏倒送醫，病況緊急，連日來都沒有官方消息現身說明病情，一度在業界傳出死訊，掀起日網一片震撼。時隔13日，官方終於在1日出面證實，喜多川是因為頭部腦動脈瘤破裂，造成蜘蛛膜下腔出血，緊急送往醫院救治。

▲官方1日證實強尼喜多川是蜘蛛膜下腔出血入醫。（圖／翻攝自日網）

強尼喜多川入院的幾日來，子公司社長瀧澤秀明、中居正廣、東山紀之、男團King & Prince、TOKIO、KAT-TUN等旗下藝人，陸續驅車秘密前往探訪，令現場守候媒體預感事態不簡單，才因此一度傳出死訓。官方1日總算出面說明病情，強尼喜多川仍在與病魔對抗中，希望他早日恢復健康。

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尼喜多川自美國出生，60年代創業開設「傑尼斯事務所」，初期推出鄉廣美、澀柿子隊、少年隊、光GENJI等男子偶像團體，在娛樂圈掀起追星熱潮，接著再捧紅SMAP、Kinki Kids、ARASHI、TOKIO、關八、KAT-TUN等男團、每個團體都享有超高人氣。他7年前傳出身體狀況不佳，靠輪椅代步，原本常去的醫院，這次急救被送往其他醫院，再度引發外界臆測，他在經紀公司宛若「藝人父親」的存在，這次入院同時也對日本娛樂圈造成相當大的震撼。