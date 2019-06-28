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金材昱爆秘戀李伊1年！　手滑PO「私密床照」…又抓包曬情侶戒

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣男演員金材昱長相帥氣、嗓音有磁性，出演《她的私生活》擄獲大批女粉。他過去曾遭女星李伊手滑上傳裸著上半身的睡覺床照，但照片隨即被刪除，女方解釋只是開開玩笑，兩人否認交往。沒想到，事隔1年，李伊被發現與金材昱訂製情侶戒，兩人還一同挑戒指被拍下鐵證，緋聞再度甚囂塵上。

▲▼金材昱爆秘戀李伊1年！　手滑PO「私密床照」…又抓包曬情侶戒（圖／翻攝自韓網）

▲金材昱、李伊又傳出緋聞，兩人在同間店訂製戒指。（圖／翻攝自韓網）

李伊與金材昱因合作音樂劇結緣，兩人擁有好交情，不時幫對方應援新的戲劇作品，她2018年5月曾手滑PO出一張男方睡得正熟的照片，立刻被懷疑兩人關係不簡單，對此，她澄清只是想開玩笑，後來覺得不妥才又刪掉，否認交往中。

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▲李伊27日曬出自己的戒指。（圖／翻攝自韓網）

▲▼李伊27日曬出自己的戒指（下圖左）。（圖／翻攝自韓網）

▲▼金材昱爆秘戀李伊1年！　手滑PO「私密床照」…又抓包曬情侶戒（圖／翻攝自韓網）

▲▼戒指店家貼出金材昱的戒指照（上圖左），左手小拇指有痣，與金材昱符合。（圖／翻攝自韓網）

▲▼金材昱爆秘戀李伊1年！　手滑PO「私密床照」…又抓包曬情侶戒（圖／翻攝自韓網）

沒想到，兩人的戀愛緋聞時隔1年再度傳出，她27日在IG限時動態貼出一張手戴淺黃色水鑽的照片，發文寫上「嘿嘿」，並附上一個收到禮物的貼圖，這枚戒指被網友比對出，她是與金材昱一同到店裡購買，由於店家同時貼出金材昱的手指照，他的左手小拇指上有一顆痣，清清楚楚曝光那就是金材昱本人。不過，店家疑似發現緋聞曝光，目前已將該系列照片刪除，但仍被粉絲截下來。

李伊與金材昱2度傳出熱戀中，經紀公司直到28日凌晨0點前都暫無回應。

▲▼金材昱爆秘戀李伊1年！　手滑PO「私密床照」…又抓包曬情侶戒（圖／翻攝自韓網）

▲李伊曾失手上傳金材昱私密照。（圖／翻攝自IG）

▲▼金材昱被比對出與李伊在同間店家訂製戒指。（圖／翻攝自너가 좋아할 이슈）

▲金材昱被比對出與李伊在同間店家訂製戒指。（圖／翻攝自너가 좋아할 이슈）

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