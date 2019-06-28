YG再爆「還有4個人吸毒」　韓瑞希律師：很有名還在活動

記者吳睿慈／綜合報導

YG娛樂是南韓演藝圈經紀公司三大龍頭之一，旗下藝人卻紛紛傳出吸毒醜聞，iKON前隊長B.I被爆涉毒，前社長梁賢碩護短成為壓倒公司的最後一根稻草，警方現已針對案件進行調查。沒想到，一波未平一波又起，韓瑞希辯護律師方正賢25日接受廣播訪問時，再度驚人爆料「YG還有4個人吸毒，網路上已經傳開了。」震撼所有人。

▲方正賢25日出演廣播節目訪問，語出驚人爆料YG。（圖／翻攝自CBS radio）



韓瑞希先是與T.O.P被抓包一起吸麻，後又流出B.I買毒對話紀錄，成為YG吸毒名單的關鍵人物。她的辯護律師方正賢25日接受廣播訪問，「（YG藝人跟毒品有關）因為沒有明確的證據，公開有點困難，但爆料者（此處應是指韓瑞希）嘴裡有提到很多名字，還有4個人。」

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▲▼YG被爆還有4個人吸毒。（圖／翻攝自IG、韓網）



廣播主播震驚反問「是除去T.O.P、GD、B.I以外，還有4個人嗎？」方正賢坦承是的，「網路上已經傳開了，再聽完爆料者的話後，就覺得很有可能是事實。」主播再度追問「（4個人）現在還在活動的有名人物嗎？」方正賢點頭認「是的」。

這段對話現在韓網掀起熱烈討論，但方正賢並未講出正確的人名，剩下4人真實身份引起猜測，目前YG官方並未做出任何回應。