ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

YG再爆「還有4個人吸毒」　韓瑞希律師：很有名還在活動

記者吳睿慈／綜合報導

YG娛樂是南韓演藝圈經紀公司三大龍頭之一，旗下藝人卻紛紛傳出吸毒醜聞，iKON前隊長B.I被爆涉毒，前社長梁賢碩護短成為壓倒公司的最後一根稻草，警方現已針對案件進行調查。沒想到，一波未平一波又起，韓瑞希辯護律師方正賢25日接受廣播訪問時，再度驚人爆料「YG還有4個人吸毒，網路上已經傳開了。」震撼所有人。

▲▼ YG再爆「還有4個人吸毒」　韓瑞希律師：很有名還在活動。（圖／翻攝自YG、CBS radio）

▲方正賢25日出演廣播節目訪問，語出驚人爆料YG。（圖／翻攝自CBS radio）

韓瑞希先是與T.O.P被抓包一起吸麻，後又流出B.I買毒對話紀錄，成為YG吸毒名單的關鍵人物。她的辯護律師方正賢25日接受廣播訪問，「（YG藝人跟毒品有關）因為沒有明確的證據，公開有點困難，但爆料者（此處應是指韓瑞希）嘴裡有提到很多名字，還有4個人。」

請繼續往下閱讀...

▲▼ YG再爆「還有4個人吸毒」　韓瑞希律師：很有名還在活動。（圖／翻攝自YG、CBS radio）

▲▼YG被爆還有4個人吸毒。（圖／翻攝自IG、韓網）

▲▼YG被爆還有4個人吸毒。（圖／翻攝自IG）

廣播主播震驚反問「是除去T.O.P、GD、B.I以外，還有4個人嗎？」方正賢坦承是的，「網路上已經傳開了，再聽完爆料者的話後，就覺得很有可能是事實。」主播再度追問「（4個人）現在還在活動的有名人物嗎？」方正賢點頭認「是的」。

這段對話現在韓網掀起熱烈討論，但方正賢並未講出正確的人名，剩下4人真實身份引起猜測，目前YG官方並未做出任何回應。

阿翔牽緊Grace手和好了！　 她露幸福甜笑…飛澳門度假「洩超閃小動作」

推薦閱讀

韓媒早知宋宋CP有問題！　直擊3億新婚豪宅…鄰居證實：房子空很久了

韓媒早知宋宋CP有問題！　直擊3億新婚豪宅…鄰居證實：房子空很久了

韓網瘋傳「宋慧喬爆出軌朴寶劍」　男方公司憤怒回應！

韓網瘋傳「宋慧喬爆出軌朴寶劍」　男方公司憤怒回應！

零負評哥哥！《101》金曜漢寵2個妹妹　隨身放照片：讓我笑得更開心

零負評哥哥！《101》金曜漢寵2個妹妹　隨身放照片：讓我笑得更開心

宋慧喬、宋仲基婚姻剩1個月挽救　「最快7月底」正式離婚

宋慧喬、宋仲基婚姻剩1個月挽救　「最快7月底」正式離婚

天團柚子登金曲IG集郵！　口袋裡掏出紙條…洩露重要台詞

天團柚子登金曲IG集郵！　口袋裡掏出紙條…洩露重要台詞

專訪／Hey! Say! Jump撂中文廝殺　中島裕翔嗑冰棒：好吃！

專訪／Hey! Say! Jump撂中文廝殺　中島裕翔嗑冰棒：好吃！

宋仲基婚變「壓力大到髮量驟減」　憔悴照曝光…網心疼：脫髮真的嚴重

宋仲基婚變「壓力大到髮量驟減」　憔悴照曝光…網心疼：脫髮真的嚴重

金材昱爆秘戀李伊1年！　手滑PO「私密床照」…又抓包曬情侶戒

金材昱爆秘戀李伊1年！　手滑PO「私密床照」…又抓包曬情侶戒

宋慧喬泰國秘密返韓！　宋仲基3天前「跟他們在一起」看不出異狀

宋慧喬泰國秘密返韓！　宋仲基3天前「跟他們在一起」看不出異狀

金材昱2度爆戀上李伊　公司隔一晚回應⋯女方火速跟著出聲

金材昱2度爆戀上李伊　公司隔一晚回應⋯女方火速跟著出聲

金材昱爆秘戀李伊1年！　手滑PO「私密床照」…又抓包曬情侶戒

金材昱爆秘戀李伊1年！　手滑PO「私密床照」…又抓包曬情侶戒

宋仲基「聲明2疑點」爆陰謀論！　「先開口離婚」揭：分手關鍵出在宋慧喬

宋仲基「聲明2疑點」爆陰謀論！　「先開口離婚」揭：分手關鍵出在宋慧喬

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

金材昱爆秘戀李伊1年！　手滑PO「私密床照」…又抓包曬情侶戒

宋仲基「聲明2疑點」爆陰謀論！　「先開口離婚」揭：分手關鍵出在宋慧喬

快訊／范冰冰、李晨宣布分手！　「我們不再是我們」

網傳范冰冰懷孕「孩子不是李晨的」！　監視器拍到凸肚照…官方打臉回應

爆閨蜜是小三！　宋慧喬離婚後「取消關注好友IG」…心寒分居9個月

剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！　怒控老公出軌：誰把錢給男人就是傻B

宋仲基婚變「壓力大到髮量驟減」　憔悴照曝光…網心疼：脫髮真的嚴重

「嗯哼爸」杜江爆出軌小13歲程瀟！　霍思燕氣炸飆罵：死全家

宋慧喬爆有公主病！　宋仲基離婚前4個月被目擊「努力挽救感情」

陳冠霖中槍變「天使」：沒有下一次！　網震怒棄劇：《炮仔聲》亡了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

YG, 方正賢

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. I.O.I解散2年「確定重組」　官方回應：是真的…粉絲嗨翻！
  2. 格雷的五十道陰影作者新作　《伯爵先生》首刷1秒賣出1本
  3. 張懷媗《炮仔聲》偷吃人夫被飆罵　私下為戲「用心舉動」曝光
  4. 連父親葬禮都敢遲到！《大叔好神騎》中年大叔旅行的意義
  5. YG再爆「還有4個人吸毒」　韓瑞希律師：很有名還在活動
  6. 白冰冰出絕招對尬田馥甄　自喻是接地氣與仙氣天后組合
  7. 這份情今生還！魏德聖買單「靈前花海」　《海角七號》歌聲送馬如龍
  8. 王心凌「半夜三點」才到飯店！　　心中留下成都遺憾
  9. 賴琳恩「吊帶睡衣滑落」上下全露！　「W雪球」曖昧勾引辣炸
  10. TWICE驚喜現身36歲粉絲婚禮！　「新娘一轉頭」表情成最大亮點

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366